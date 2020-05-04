台61線伸港段區間測速出包 彰縣警局要廠商負責

彰化縣議會今天開臨時會，彰縣警察局長方仰寧接受質詢時坦承，台61線伸港段區間測速罰單全撤銷，縣警局錯在只由廠商來負責軟體除錯工作，將要求廠商支付罰單處理費等費用。

彰化縣議會第19屆第7、8次臨時會今天閉幕，審議縣府提出的臨時提案，多名彰化縣議員針對縣政議題提出質詢；其中時力彰化縣議員吳韋達、民主進步黨籍議員賴清美等人都詢問有關台61線快速公路伸港段區間測速罰單撤銷的問題。

吳韋達質詢時說，台61線快速公路伸港段區間測速系統在正式開罰前，有2個月的測試宣導期，當時沒有出現問題，3月2日正式啟用後卻出包，民眾的權益誰來保障，縣警局也有責任；賴清美則詢問縣警察局長方仰寧，對於已繳納罰款的民眾，要如何退款？

方仰寧則說，警方發現開出的罰單有問題，請廠商來處理，不過廠商只說是軟體的對時功能出錯，但無法給出對時紀錄，縣警局才會決定把正式啟用後開出的罰單全部撤銷；收到罰單的民眾如果還沒有繳納罰款，可以不用繳納，已經繳罰款的，監理單位會通知退費。

方仰寧坦承，縣警局的錯誤在於系統除錯的工作都讓廠商自己進行，縣警局檢討認為自己也沒有同步進行除錯的工作，他們已要求廠商也需在縣警局交通隊設置監控設備，交通隊也能隨時確認系統能正常運作，也向公路總局建議中央是否能針對區間測速系統提出檢驗標準。

方仰寧指出，區間測速系統在正式啟用前，測試結果都正常，縣警局也派出警車測試，也都沒有問題，由於設備還在保固期，但廠商一直說不出故障的原因，罰單郵寄處理的費用以及發還罰款的行政費用，縣警局都會依契約要求廠商負責。

有民眾發現台61線洋厝到伸港路段區間測速系統開出的罰單有問題，警方檢測後發現系統異常，決定3月2日正式開罰後開出的3627張罰單全作廢，未繳罰款的民眾不用繳款，已經繳交罰款的民眾，監理單位會通知退費。