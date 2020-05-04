適度開放長照機構探視 盧秀燕：依中央規範調整

對於長照機構探視規定是否適度開放，台中市長盧秀燕今天表示，將根據中央防疫規定綜合考量，漸進式適度開放長照機構探視，市府也會訂定相關導引措施，供長照機構遵循。

中央流行疫情指揮中心已宣布住宿型長照機構等開放探視，並採實名制等措施。盧秀燕今天接受聯訪，針對台中市長照機構探視問題提出說明。

盧秀燕對此表示，母親節將至，市府將根據中央防疫規範綜合考量，漸進式適度開放長照機構探視，市府也會訂定相關導引措施，供長照機構遵循。

台中市社會局表示，台中長照機構依規定配合辦理，探訪原則包括採預約制，家屬事前電話聯絡登記，視各機構容留人數分流；體溫高於攝氏37.5度、有呼吸道症狀、嗅覺味覺異常等不適症狀者，禁止進入機構；每個長照機構住民，每天限1組訪客探視1次，1組訪客含兒童不可多於3人；探視時全程配戴口罩，並配合機構防疫措施。

台中市衛生局也補充指出，具有活動能力、可下床行動的住民，儘量安排在公共區域會面，每時段同一區域原則僅開放1名住民接受訪客探視，或開放1名以上住民於不同區塊接受探視，且確保各區塊間距符合社交距離，也就是室內大於1.5公尺，室外大於1公尺，不同區塊最好有各自的分離動線。

至於不具備活動能力、無法下床行動的住民，衛生局表示，訪客可進入住房探視，每時段每住房原則上僅開放1名住民接受訪客探視，並應妥善規劃探視者動線，相關規則將依疫情發展適時調整，更多規定可參閱疾病管制署全球資訊網「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19（武漢肺炎）訪客管理作業原則」。