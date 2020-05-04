終於開學了 彰化縣社大面對退課潮壓力不小

延後兩個月，彰化縣社區大學今天開學，預計這學期課程到8月底結束，不少學員無法配合而辦理退課，各社大退課率有差異，美港西退課率約3%，湖埔社大超過一成，鹿秀受理退費，要等一周後統計。

湖埔社大執行長林淑玲說，湖埔社大每學期學員約1200人次，截至目前退費約150人次，因社大自行培訓教師，帶起學習風氣，同一門課只要8名學員就開課。鹿秀社大主任廖仁傑表示，上周已出現退課潮，預估開學後還有零星退課，鹿秀社大預估10名學員開課，真正的退課人數和退費金額本周以後才有較明確數字。