穿山甲野外幾無天敵 但遇犬隻攻擊難逃重傷

成年穿山甲在台灣野外幾乎無天敵，禦敵方式是捲成球狀，在又硬又厚鱗片「盔甲」保護下，能傷害穿山甲只有人類與狗，由於狗從外圍尖端處開始咬，遭攻擊穿山甲通常尾巴斷裂。

一隻體重約1800公克的幼年穿山甲遭犬隻攻擊，造成尾部斷裂、左後腳缺趾，傷勢可說很嚴重，上週由苗栗縣政府轉送到行政院農業委員會特有生物研究保育中心所屬「野生動物急救站」救治，目前這隻穿山甲進食、精神還算穩定，但身體狀況仍不佳。

野生動物急救站今天透過臉書（Facebook）表示，這是急救站今年收到第9隻穿山甲，其中5隻個體傷病原因是「被攻擊」，且都有尾部斷裂情形，治療康復後，將進行野放前評估，了解尾部斷裂、左後腳缺趾是否影響這隻穿山甲移動、平衡、攀爬、覓食等能力。

野生動物急救站指出，體重約6到8公斤的成年穿山甲在台灣野外環境幾乎沒有天敵，禦敵方式是捲成球狀，在又硬又厚鱗甲保護下，能夠傷害穿山甲只有人類與狗；經分析穿山甲傷病原因，以前多是人為因素如套索等陷阱導致受傷，但近3年到5年犬隻造成嚴重威脅。

急救站表示，屬「防禦系」的穿山甲沒有攻擊能力，沒牙齒、爪子不銳利、移動相對慢，若遇有心人，可輕易拎起帶走；若遇強烈好奇心的狗，一身鱗片也阻擋不了，狗有尖銳犬齒及咬合力，通常從最外圍尖端處開始啃咬，這也是為何遭犬隻攻擊的穿山甲，通常呈現尾巴斷裂或缺失等傷勢。

急救站呼籲，家中寵物請不要放養、不棄養，外出使用牽繩，保護自己寵物，也保護野生動物。