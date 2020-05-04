母親節將至 中市長照探親「順時中」每天1組限3人

中央流行疫情指揮中心5月1日宣布住宿型長照機構等開放探視，並採實名制等措施。市長盧秀燕表示，母親節將至，市府將綜合考慮根據中央防疫規範，漸進並適度開放長照機構探視，市府也訂定相關措施，供長照機構遵循。

台中市政府社會局表示，台中長照機構依規定中央配合辦理，探訪原則包括採預約制，家屬事前電話聯絡登記，視各機構容留人數分流。體溫高於37.5度、有呼吸道症狀、嗅覺味覺異常等不適症狀者，禁止進入機構。

每位住民每天限1組訪客探視1次，1組訪客含兒童不可多於3人；探視時全程配戴口罩，並配合機構防疫措施。

衛生局補充說明，具有活動能力，可下床行動的住民，儘量安排在公共區域會面，每時段同一區域原則僅開放1位住民接受訪客探視，或開放1位以上住民於不同區塊接受探視，且確保各區塊間距符合社交距離，也就是室內大於等於1.5公尺，室外大於等於1公尺，不同區塊最好有各自的分離動線。

此外，不具備活動能力、無法下床行動的住民，訪客可進入住房探視，每時段每住房原則上僅開放1位住民接受訪客探視，並應妥善規劃探視者動線。

相關規則將依疫情發展適時調整，更多詳情請參閱疾病管制署全球資訊網「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19(武漢肺炎)訪客管理作業原則」( https://bit.ly/3dj6Vyx )。