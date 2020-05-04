避免老人外出群聚 集集鎮模範母親獎一一送到府

新冠肺炎疫情改變不少活動舉辦，即使是模範母親表揚活動，為減少不必要的外出及群聚，今年集集鎮有別於以往，鎮長陳紀衡率集集鎮公所同仁們，透過到府頒獎表揚的方式，外送母親節禮物及匾額，為今年度的模範媽媽們獻上敬意外，同時宣布5月起集集鎮立游泳池正常開放，開放時間配合做好安全防疫。

集集鎮長陳紀衡表示，因為肺炎疫情的因素，為避免群聚活動，不少大型集會活動也紛紛取消，因此今年模範母親表揚活動改為到府頒獎致意，邀請選區內立委、縣議員、集集鎮民代表會及代表們、共同前往每一里的模範母親家中獻上母親節禮物；恭喜獲獎的模範母親，對家裡無私的奉獻、同時對子女教育上的付出，因而獲得鄰里的肯定。

集集鎮公所指出，109年度模範母親當選人有，田寮里張朱、隘寮里吳蕉、林尾里劉碧雲、和平里許金花、集集里洪陳理、玉映里曹陳香霧、吳厝里黃玉蘭、八張里陳張桂花、永昌里劉秀蘭、廣明里柯陳茵荽、富山里張寶貴等11人，而張朱同時當選今年南投縣縣模範母親代表，撫養4位子女均有正當工作並各自在工作崗位上有不同成就。