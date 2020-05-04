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「好過去養老院」 二林聖家長照站26名長者今歡喜結業
「一讚、二耶、三愛心。」彰化縣二林鎮聖家社區關懷據點C級巷弄長照站26名長者，今天上午歡喜對著鏡頭比出三步驟手勢，留下此生第一張學士服照。拍完照後，長者相約繼續求學，同窗共讀長照站行政人員精心準備的教材。
財團法人天主教會台中教區去年4月1日起，開辦二林鎮聖家社區關懷據點C級巷弄長照站，周一到五安排肌耐力、美術、園藝、音樂、勞作等課程，原有33名學員，因新冠肺炎疫情影響，現有26人上課。
長照站開辦滿一年，舉辦學年結業典禮，今天拍照留念。長照站主任陳淑溫說，很多長輩不好意思，自認這把年紀穿學士服「真見笑」，她鼓勵長輩「圓一個人生的夢」，為子孫作好榜樣。阿公、阿婆一早喜孜孜穿上學士服，在聖家幼兒園一樓教室布置好了的背景拍照，家屬也抽空來合影。
「來這裡好過去養老院。」二林鎮87歲退休漁販詹允課騎機車上課，都很快樂，「每一節課都很趣味，有意義，跟過去每天辛苦工作或閒在家裡，來上課真是享受。」74歲退休農民洪萬掌當志工兼當學員，「只要來上課，唱歌、跳舞、運動，無論什麼課程，樣樣都好。」
二林鎮長蔡詩傑的幼稚園母校是聖家幼稚園，幼稚園創園滿60年，因少子化而關園，幼稚園轉型作C級巷弄長照站，今天他參加長者結業典禮，心情格外高興，感謝長照站人員的付出。長照站主任陳淑溫表示，長照站經費拮据，在教會、鎮公所和地方人士全力支持之下營運滿一年，真正應該感謝大家和阿公、阿婆認真上學，讓長照站有了永續經營的希望。
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