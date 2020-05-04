「好過去養老院」 二林聖家長照站26名長者今歡喜結業

「一讚、二耶、三愛心。」彰化縣二林鎮聖家社區關懷據點C級巷弄長照站26名長者，今天上午歡喜對著鏡頭比出三步驟手勢，留下此生第一張學士服照。拍完照後，長者相約繼續求學，同窗共讀長照站行政人員精心準備的教材。

財團法人天主教會台中教區去年4月1日起，開辦二林鎮聖家社區關懷據點C級巷弄長照站，周一到五安排肌耐力、美術、園藝、音樂、勞作等課程，原有33名學員，因新冠肺炎疫情影響，現有26人上課。

長照站開辦滿一年，舉辦學年結業典禮，今天拍照留念。長照站主任陳淑溫說，很多長輩不好意思，自認這把年紀穿學士服「真見笑」，她鼓勵長輩「圓一個人生的夢」，為子孫作好榜樣。阿公、阿婆一早喜孜孜穿上學士服，在聖家幼兒園一樓教室布置好了的背景拍照，家屬也抽空來合影。

「來這裡好過去養老院。」二林鎮87歲退休漁販詹允課騎機車上課，都很快樂，「每一節課都很趣味，有意義，跟過去每天辛苦工作或閒在家裡，來上課真是享受。」74歲退休農民洪萬掌當志工兼當學員，「只要來上課，唱歌、跳舞、運動，無論什麼課程，樣樣都好。」