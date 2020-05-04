周清玉推台語20多年未歇「讓英文發音更標準」

關懷文教基金會董事長周清玉20多年前在彰化創辦關懷文教基金會，並成立關懷廣播電台，每年在彰化地區舉辦的台語演講比賽，已相當具指標性，周清玉長期推動「講台語」也屢有突破，今年年度演講比賽改邀家庭2代以上參賽，還計畫在醫院婦產科媽媽教室推台語，從小扎根。

65歲的周清玉曾任立法委員、國大代表及彰化縣長，縣長卸任後成立基金會，展開台語推廣之路。走進彰化市的台語文創意園區，有展覽室、圖書館、音樂館和戲劇館等，資源豐富，每月舉辦親子活動，周清玉與年輕同仁都以台語交談，她說，為延續小時候喜歡的東西，陸續組成了台與合唱團、台語戲劇團以及台語童軍團，加入的民眾越來越廣。

周清玉過去發現越來越多人對台灣的了解日漸薄弱，在著重英語教育下，年輕人少講台語，周清玉說，台語有8音，學好台語能讓英文發音更標準，她從國小、幼兒園學生推動台語，第一年舉辦台語演講比賽是「威脅利誘」下才有50人參加，現在每年都有上千人，還需要分組比賽，如今台語教育進入學校體制內，周清玉說，學生只有上課學，但平時不說相當可惜，「但有總比沒有好」。

每年2月21日是世界母語日，周清玉則會站上宣傳車廣播，她說，以前站上宣傳車是為選舉，現在為了讓更多人知道這一天是母語日，鼓勵大家講台語。

周清玉多年來積極推動台語，有人問過她「準備再戰政壇嗎？」她總開玩笑說，為小朋友舉辦活動，30年後要再出來選，因為這些孩子到時就有選票了，事實上她早已將重心放在台語推廣與社福教育。