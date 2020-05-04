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行銷光復、審計新村 10萬獎金徵創意

聯合報 / 記者陳秋雲／台中報導
台中市勞工局祭出最高獎勵10萬元，邀青年比創意，改造光復與審計新村的青創園地。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局祭出最高獎勵10萬元，邀青年比創意，改造光復與審計新村的青創園地。圖／台中市勞工局提供

台中市的光復新村與審計新村也是政府舊廳舍再利用，目前做為青創基地，但台中市府苦思「活化」，才能吸引人潮；近日推青創基地創意獎勵，鼓勵大專院校及非營利法人團體提案，最高獎金10萬元。

位在西區的審計新村青創基地，是台中市第3批台灣省政府宿舍群之一，經活化改造後，有26位青年進駐創業，以文創設計、餐飲輕食為主軸，特色小店及環境氛圍已成為網紅拍照打卡的人氣景點。

另位於霧峰區的光復新村青創基地是台中市第一個文化景觀，過去是省政府員工眷舍，目前也活化為青創基地引進青年創業，共提供70個創業空間，內容多以藝術創作、文創小物、餐飲為主，為台中市目前創業空間數最多、腹地最大的創業孵化基地

勞工局長吳威志指出，希望透過青年活力與創造力，激盪出令人目不暇給的空間韻味與獨特氛圍；獎勵計畫將依審查結果遴選6組優秀團隊，額度最高為申請計畫總經費的50%，金額上限10萬元，申請期間為7月1日至12月31日，比賽規定可至「摘星青年、築夢臺中」網站或FB粉絲專頁查詢，或洽詢台中市勞工局04-22289111分機35626。

台中市 青創 創業

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