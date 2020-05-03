發現罕見蝗蟲 農民心驚驚 專家：做好田間管理最重要

彰化縣芳苑鄉陳姓農民昨天在農園發現一隻咖啡色的蝗蟲，和一般台灣綠蝗蟲不同，擔心是不是非洲蝗蟲的先頭部隊，由於照片po在臉書引發關注，今天台中區農業改良場作物環境課課長白桂芳前往視察後表示，現場雖未看到這種蝗蟲，不過依照片判斷，這是本土的「條背土蝗」，農民不必過於恐慌。

陳姓農民昨天在其芳苑鄉的盧筍田耕作，發現一隻約7公分大的咖啡色蝗蟲（蚱蜢），將圖片po在臉書，他說，芳苑地區很少見這種蝗蟲，這隻蝗蟲正在啃盧筍，不知會不會是非洲蝗蟲要過境台灣的先頭部隊。

由於非洲蝗蟲最近在巴基斯坦危害，中國官方嚴防蝗蟲可能會擴散到中國，造成糧食危害，蝗蟲消息在在網路上受到關注，讓陳姓農民也心驚驚，決定po出照片提醒大家注意。

白桂芳表示，台中農改場得知訊息不改大意，今天即前往芳苑田間查看，並沒有發現如照片的「條背土蝗」，雖然條背土蝗因數量少，比較罕見，但並不是太特殊的蝗蟲，不過多年前也曾在澎湖造成危害。

不過白桂芳表示，農民不必過度擔心，只要做好田間管理，例如定期施藥，「條背土蝗」數量少應不會造成危害，此次出現「條背土蝗」的農地比較不常施藥，且附近還有荒廢園區，「條背土蝗」對農藥比較敏感，通常若正常施藥，就能達到防治效果。