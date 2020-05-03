民進黨彰化縣黨部主委搶得凶 邱建富及許廣東請假參選

民進黨彰化縣黨部主委5月24日改選，現任主委、前彰化市長邱建富對上新潮流支持的民進黨彰化縣黨部評議委員會召集人許廣東，由於牽動下屆彰化縣長選局，雙方動作不斷，甚至互相攻擊，引來中央黨部關切，邱建富與許廣東均已於5月1日請假參選，以避免遭質疑行政不中立。

邱建富請假後，指派縣黨部執行委員洪世延代理主任委員職務，洪世延強調，期待全體黨職幹部一起止息紛擾，順利完成地方黨部的改選，他並發出聲明，要求選務工作人員應嚴守中立，不得為特定候選人拉票，並針對各項檢舉或指控，檢舉人需負舉證責任，遏止造謠、抹黑，傷害同志或黨，違反規定者，經執委會調查屬實，將移送評委會議處。

邱建富是現任民進黨彰化縣黨部主委，曾擔任彰化縣議員、兩屆彰化市長，他曾爭取彰化縣長黨內初選，卻敗給彰化縣前縣長魏明谷，但仍對縣長寶座不能忘情，此次爭取蟬連縣黨部主委，並獲得部分非新潮流系的支持，被認為就是在為自己縣長之路鋪路。

許廣東則是親新潮流系，被認為是在打代理人戰爭，在為前縣長魏明谷再戰下屆縣長布局。由於，許廣東主打要求現任主委邱建富請假參選，以維持行政中立，攻擊火力猛烈。

在兩人競烈競爭下，日前發生親魏明谷的line群組遭到滅群，政壇議論紛紛，並引起黨中央關切，要求參選人秉持理性競爭原則，合法、合理競選，避免互相攻擊，破壞黨的團結。兩名參選人即分別請假參選。