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兒少保護宣導登場 王惠美籲防疫不能鬆懈

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣觀護協會主辦「歡慶母親節暨兒少保護及法律宣導活動」今天在溪湖糖廠舉辦，彰化縣長王惠美也不忘提醒大家還是要勤洗手、戴口罩，保持安全的社交距離。記者林宛諭／攝影
彰化縣觀護協會主辦「歡慶母親節暨兒少保護及法律宣導活動」今天在溪湖糖廠舉辦，彰化縣長王惠美也不忘提醒大家還是要勤洗手、戴口罩，保持安全的社交距離。記者林宛諭／攝影

彰化縣觀護協會主辦「歡慶母親節暨兒少保護及法律宣導活動」今天在溪湖糖廠舉辦，也安排寓教於樂的親子活動，彰化縣長王惠美雖邀請大家到彰化吃葡萄、搭糖廠小火車，但也不忘提醒，從過年至今大家都悶壞了「雖然目前疫情看起來趨於穩定，但並不表示已經沒有了」，還是要拜託大家勤洗手、戴口罩，保持安全的社交距離。

「歡慶母親節暨兒少保護及法律宣導活動」今天有彰化縣長王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、彰化縣觀護協會理事長廖建程、中華民國觀護協會理事長徐錦鋒等人與會，活動設計以親子教育、體驗活動為主，活動開放報名時，一上網即秒殺，來自全國各地50組100位親子參加，除了親子闖關活動、乘坐小火車外，應時值疫情，也有相關防疫措施宣導。

王惠美表示，彰化縣觀護協會成立近40年，協會與彰化地方法院觀護人室相互配合，輔導很多誤入歧途的青年人，同時協會也在學校辦理法治宣導，在社區辦親職講座，讓大、小朋友更有法律觀念。

在母親節前夕辦這個活動也別具意義，廖建程說，母親在我們各個階層都扮演著非常重要的角色，期望透過活動也讓大家了解兒少保護的重要。

縣府社會處表示，去年全國兒童少年保護通報案件高達7萬3千多件，創下史上最高，顯現許多兒少暴露於危險環境之中，有鑑於此，彰化縣府團隊積極結合民間團體投入兒少保護預防宣導工作，希望讓彰化縣能成為一個無暴家園。

彰化縣觀護協會主辦「歡慶母親節暨兒少保護及法律宣導活動」今天在溪湖糖廠舉辦，也安排寓教於樂的親子活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣觀護協會主辦「歡慶母親節暨兒少保護及法律宣導活動」今天在溪湖糖廠舉辦，也安排寓教於樂的親子活動。記者林宛諭／攝影

親子教育 王惠美

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