靜宜資訊系學AI用在醫學、醫美、農業，就業市場搶手貨

AI發展已是趨勢，靜宜大學資訊學院成立「AI創新應用研發中心」，並與產官合作，擴大研發AI運用在智慧機械、醫學、醫美、農業等；學生在校就參與計畫，近日進入畢業季，資訊系學院學生多數能「無縫接軌」就業。

靜宜資訊學院院長蔡英德說，最重要把AI等相關研究和理論化為實務；學校開設「實務課群」，把新技術如AI、物聯網、大數據、資訊安全及動畫、遊戲程式設計等課程靈活運用；另有「主題式學習」，師生研發智慧醫療車隊、智慧交通(無人車)，再與觀光、生態及大傳等系所合作跨域資訊運用，產業升級。

靜宜資訊學院學生程式設計實力堅強，曾勇奪「第9屆全國私立大專校院程式競賽」團體冠軍、ACM國際大學程式設計競賽台灣區域賽佳績，並拿下唯一最佳女子隊獎。

另與日本北海道未來大學合作，獲教育部「新工程教育方法實驗與建構計畫」補助推動主題式學習。另參與教育部「智慧製造產業創新提升人才培育計畫」，針對「AI大數據運用及分析」等專業編印智慧機械製造教材，預計年底出版。