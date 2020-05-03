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重振觀光有亮點 台14線中潭公路藏「真愛密碼」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
公路總局南投工務段為推廣國姓鄉養鹿產業，以「幸福公路」為概念，設置手持台14線、腳踩40K標牌的「幸福公鹿」公仔，暗藏「1440一世是你」的真愛密碼。圖／南投縣政府提供
公路總局南投工務段為推廣國姓鄉養鹿產業，以「幸福公路」為概念，設置手持台14線、腳踩40K標牌的「幸福公鹿」公仔，暗藏「1440一世是你」的真愛密碼。圖／南投縣政府提供

為重振南投縣國姓鄉台14線中潭公路沿線觀光，公路總局南投工務段將當地南港溪風光、養鹿產業等元素，融入環境景觀營造，並規劃遊程動線，甚至以公路指標、公里數諧音裝設藏有「真愛密碼」的幸福公鹿，盼吸引民眾前往造訪探索。

縣府觀光處指出，台14線中潭公路貫穿草屯、國姓、埔里等鄉鎮，是往來埔里的必經幹道，過去民眾多會停留國姓消費，尤其草莓季會停車採果，當地「草莓大道」美名不脛而走，但隨國道6號開通而直通埔里，車流大幅減少，榮景不再。

而為重振國姓觀光，縣府欲開發橋聳雲天成綠雕公園，公所則積極推廣咖啡產業開創黑金經濟，南投工務段更針對台14線40K育樂隧道至45K北山隧道，將公路景觀結合山景溪流、人文產業進行環境營造，並串成全長5公里旅遊動線。

南投工務段表示，為重現育樂隧道旁草魚潭風貌和意象，將石頭打磨成草魚形狀，由育樂國小學生彩繪放置於公園造景，大石橋旁大石公園則成石蟻基地，並以水鹿、枇杷、大石等元素打造鏤空鐵雕候車亭，中途以「鹿蹤小丘」串接前後呼應。

而在44.5K處「斗山吊橋」全長120公尺，是國姓鄉少數僅存的吊橋，也是全鄉最長的吊橋，目前牆旁空地已闢為觀景平台，可遠眺九份二山的921原爆點，終點「北山隧道」則新設國姓入口意象牆面，而全面環境營造更偷藏浪漫巧思。

南投工務段提到，為推廣當地養鹿產業且行銷鹿茸，以「幸福公路」為概念設置「幸福公鹿」公仔在育樂隧道附近，而其手持台14線、腳踩40K的公路標示牌，暗藏諧音「一世是你（妳）」的「1440」真愛密碼，盼能吸引有情人打卡留念。

埔里 吊橋

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