少女騎機車載少男摔落溪底 二人受傷送醫

一名少女今天騎機車載少男經台中市豐原區旱溪，疑不慎人車摔落溪底，二人都受傷被送醫治療，肇事原因警方調查中。

今天中午1點多，台中市消防局獲報，豐原區北陽路有車禍意外，消防局派豐南及豐原分隊，出動各式救災救護車共6輛、人員18名，由豐南分隊小隊長方鴻智帶隊前往搶救。

消防人員到場發現，13歲少年意識清楚、右腳痛，載到衛生福利部豐原醫院治療，13歲少女意識清楚、臉部撕裂傷，也載到衛生福利部豐原醫院檢傷治療。

劉女，肝挫傷、右鎖骨骨折、意識清楚，加護病房觀察中，徐男，腰椎骨折、左腳掌骨折、意識清楚，住院觀察。