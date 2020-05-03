國民黨台中市黨部主委 傳將「換將」

國民黨台中市黨部主委將由紅派大老林敏霖出任，因顏文正續任主委人事案剛經中常會通過「換將」讓不少人驚訝。但國民黨面臨財務困境、據了解，絕大多數民代不願上繳「職務金」黨中央只得拉攏有募款能力的派系人馬，「主席家鄉」台中市黨部才能正常運作。

國民黨因黨產動彈不得，地方黨部的運作陷入困境。國民黨主席江啟臣拜訪地方議會或藍營執政的縣市首長，希望民代共體時艱，上繳「職務金」據了解，出身台中的江啟臣，一向在市議會獲得普遍支持，但除了議長張清照率先上繳，但響應黨中央的議員不多。

國民黨台中市黨部每月約100萬元支出人事費等，國民黨中央須拉攏地方派系，才有能力支應基本開銷。國民黨台中市黨部主委「換將」由紅派大老林敏霖接任，黨務人士證實，林敏霖則還在考慮，但地方人力勸，盛情難卻，應該也會接下主委重擔。

這項人事代表派系支持江啟臣，有募款能力的紅派大老廖了以、張清堂理應會「分攤責任」另黑派掌門人顏清標的兒子也出任國民黨副秘書長，市黨部的經費支應，先吞下定心丸。

不過，市黨部主委人事案，引來各界訝異與質疑，指中常會通過的主委人事案不到一個月就換將，非常罕見。黨中央表示，因主席補選倉促，江啟臣上任後須穩定人事，優先留聘現任主委，維持各地黨部運作，一段時日後才視情況調整人事。

政壇人士指出，林敏霖出任主委，因從政資歷完整，當過議長、選過縣長，背後有派系強力支持，保證募款能力，他的經驗值也足可穩定台中黨務。另林敏霖如果接任，首要就是找年輕的幹部、發言人「均衡一下！」