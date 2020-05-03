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台中里長補選白熱化 國民黨主席授旗盼給年輕人機會
台中市西屯區福雅里長王明興2月23日辭世，台中市選委會擇定5月16日辦理補選，目前有4人登記。國民黨主席江啟臣今天為國民黨提名王明興的兒子王勝偉授旗，希望大家給年輕人一個機會。
福雅里里長候選人補選4人登記，包括王英彥，35年次(74歲)，無黨籍、高職畢業。王中虛，37年次(72歲)，無黨籍、中正理工學院化學所碩士。蕭世鵬，56年次(53歲)，無黨籍、國中畢業。
國民黨提名的王勝偉，81年次(28歲)，台大物理治療所碩士班在學生，今天成立競選總部，國民黨主席江啟臣丶黨籍議員黃馨慧丶楊正中及張廖乃倫全出席，另立委蔡錦隆也到場，為王勝偉加油。
江啟臣表示，王勝偉的父親王明興，是當地連任三屆的里長，且選舉一次比一次票數多，可見服務受到地方肯定。他拜託請給年輕人一個機會！
三位議員致詞表示，老里長的服務累積有目共睹，盼鄉親給王勝偉傳承的機會「惜花連盆。」
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