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老人及身心障礙者有福了 彰化兩客運路線開放免費搭乘
彰化縣政府為鼓勵長者及身心障礙者持長青幸福卡多加使用免費乘車補助，從5月8日起，開放搭乘中鹿客運16路公車及9018路客運的老人及身心障礙者，使用每月1000元免費乘車服務。
其中的16路公車是今年4月上路，從彰化火車站發車，沿途行經彰化市中正路、中山路、彰南路，再上74號快速道路至台中市朝馬轉運站，9018路客運則自鹿港總站發車，行經國道1號至台中火車站（東站）。這兩條直捷且快速的行車路線，往返台中十分便利。
彰化縣政府為鼓勵長者搭乘大眾運輸工具，維護高齡年長者自身及其他用路人的交通安全，特補助65歲以上長輩及身心障礙者每人每月1000元免費搭乘彰化客運、員林客運、南投客運，在中鹿客運加號營運後，彰化民眾往返台中更加方便，在各界期待下，老人及身心障礙者 免引乘車服務福利，獲得比照。
彰化縣政府社會處表示，民眾也可使用長青幸福卡，自費搭乘臺北捷運、高雄捷運、桃園捷運、高雄輕軌、淡海輕軌及預訂於109年底通車的台中捷運，都可享有半價優惠，免去排隊買票的時間，使長輩及身障朋友們享有更多「行」的便利性。
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