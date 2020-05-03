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勞工局祭10萬邀創意高手 行銷審計新村與光復新村

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市勞工局祭最高獎勵10萬元「青創基地辦理活動獎勵」徵件起跑。圖/台中市勞工局提供
台中市勞工局祭最高獎勵10萬元「青創基地辦理活動獎勵」徵件起跑。圖/台中市勞工局提供

台中市政府勞工局推出「青創基地辦理活動獎勵計畫」鼓勵台中市各大專院校及非營利法人團體提案，在光復新村及審計新村青創基地舉辦市集或主題性活動，活絡地方觀光發展。

勞工局將遴選6組優秀團隊，自即日起至5月15日止報名，最高獎金10萬元。

勞工局表示，該獎勵計畫將依審查結果遴選6組優秀團隊，獎勵額度最高為申請計畫總經費的50%，金額上限10萬元，申請活動期間為7月1日至12月31日，廣邀各界活動策劃好手，增加青創基地曝光度。

勞工局指出，西區審計新村青創基地是台中市第三批台灣省政府宿舍群之一，經市府活化改造後，提供26位青年進駐創業，以文創設計、餐飲輕食為主軸，近年來審計新村的特色小店及環境氛圍，已成為網紅拍照打卡的人氣景點，透過青年活力與創造力，激盪出令人目不暇給的空間韻味與獨特氛圍。

另位於霧峰區的光復新村青創基地，是台中市第一個文化景觀，過去是省政府員工眷舍，目前也活化為青創基地引進青年創業，共提供70個創業空間，各青年創業內容以藝術創作、文創小物、餐飲為主，為台中市目前創業空間數最多、腹地最大的創業孵化基地。

比賽詳細規定可至「摘星青年、築夢臺中」網站或FB粉絲專頁查詢，或洽詢台中市政府勞工局04-22289111分機35626。

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