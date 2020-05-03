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台中補習消費申訴去年297案 今年分期貸款爭議占四成

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府法制局呼籲民眾簽約前詳細審閱補習班契約書，保障消費權益。圖/台中市法制局提供
台中市政府法制局呼籲民眾簽約前詳細審閱補習班契約書，保障消費權益。圖/台中市法制局提供

台中市去年受理的消費爭議申訴案件中，補習班類糾紛有297件，今年1至3月，受理該類申訴案49件，有20件是因分期付款衍生的退費爭議，其中涉及消費貸款有13件。台中市政府法制局呼籲民眾簽約前詳細審閱補習班契約書，保障消費權益。

行政院教育部今年3月修正「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」除增加契約審閱期間至少5日、不得將試聽課程列為正式課程，更明定業者應善盡消費借貸契約告知義務。

法制局指出，針對涉及貸款分期付款，新修正規定提到，消費者若選擇由短期補習班提供消費者跟第三人（即金融機構或融資公司等貸款機構）簽訂消費借貸契約分期付款時，應該告知消費者消費借貸契約利息計算方式、有無信用保險等，讓消費者充分知道貸款機構名稱。

法制局強調，貸款經核准後7日內更可不附理由以書面通知補習業者、貸款機構解除或終止消費借貸契約。

法制局長李善植說，若業者有歇業、停業等無法繼續提供服務等情形時，消費者可檢附證明業者無法繼續提供服務的文件，終止消費借貸契約，並向貸款機構申請止付貸款餘額。消費者也可選擇適用履約保障機制，保障自身權益，當雙方終止或解除補習契約，借貸契約也會同時終止或解除。

李局長提醒，若消費者有辦理信用貸款作為分期付款的需求，盡量選擇銀行、信用合作社等「有信譽」的金融機構作為貸款對象，不論貸款對象為何人，務必要詳閱消費借貸契約，充分瞭解辦理消費者信用貸款所需要遵守的約定，避免日後有消費糾紛或爭議時，影響到個人信用貸款聲譽。

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