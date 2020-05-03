抓烏賊！台中市通過檢舉空汙獎勵辦法 最高可領200萬元

台中市政府通過「台中市檢舉違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法」4月8日發布施行。市府環保局表示，檢舉案件經查證屬實，且裁罰金額10萬元以上，最高可領200萬元獎勵金。

環保局表示，檢舉人可個人、多人或團體，舉發現有固定汙染源業者違反「空汙法」市府查證屬實，依規裁罰10萬元以上、2000萬元以下罰款，檢舉人最多可領200萬元獎勵金。獎勵對象以第一位檢舉者為主，2人以上檢舉同案件時，依檢舉人數比例平均核發奬金。

環保局長吳志超表示，過去沒有規定獎勵辦法，民眾往往因生活品質受到影響才向市府舉報，現在檢舉獎勵辦法施行，鼓勵民眾積極檢舉任何不法空汙行為，提醒業者警惕，避免違法遭罰。

環保局指出，民眾可透過環保署報案專線0800-066666 或 04-22291747、22291748，也可於行政院環保署「公害汙染陳情網路受理系統」(https://ww3.epa.gov.tw/Public/Case_Add.aspx)線上舉報，並提供相關佐證照片、影片及其他具體證據資料。

市府可依職權或檢舉人申請，請求警察機關保護檢舉人，讓市民無後顧之憂。