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【搶救阿北大作戰1】柯團隊緋聞連環爆 內部鬥爭外部化？

只要賞花沒有距離 彰化虎山巖金針山透早湧現人潮

聯合報 / 中彰投記者／連線即時報導
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影

章化縣花壇鄉虎山巖金針山大爆發，是勞動節連假很火的景點，今天是連假最後一天，一大早天未亮，就有很多民眾趕著去賞花，以避免塞在車陣內，但虎山巖管委會主委黃啟慈說，花期可持續開到母親節後，甚至到5月底，民眾沒必要搶在假日或者熱門時段前往賞花。

其實很多民眾早已熟悉如何去欣賞虎山巖金針花海美景，很多民眾會趕著天未亮前往，可以拍到晨曦中帶有露珠的金針花，而且人少，走在花間不用人擠人，可以盡情欣賞。也有遊客則在夕陽西下前往，這時也是人車少的時段，夕照下的金針花也是美不勝收。

在地的彰化縣花壇國小在地花壇國小管弦樂團，昨晚則在家長帶領下，上山在黃澄澄黃金山花海中演奏，短短20分鐘快閃表演吸引遊客目光。夜間的金針花在燈光映射下，另有美感，不過，夜間是不開放入園，以免發生危險，只能遠觀。

今天是勞動節連假最後一天，虎山巖預期今天仍會湧進大量人車，很多遊客在7點不到就到了，在警方及志工還沒到場管制，停車場已經爆滿，早來遊客已攻占山頭，花間步道大排長龍。

虎山巖廟方為因應新冠肺炎疫情，除了張掛要民眾戴口罩、保持社交距離布條外，並做車流、人流及總量管制，但面對湧來不斷人車，加上疫情趨緩，民眾逐漸鬆懈，而且天氣炎熱，個個揮汗如雨，部分遊客不得不脫下口罩，難以管制，廟方也十分困擾。

今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山巖寺旁山丘的金針花盛開，在晨曦中，帶著露珠的金針花，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山巖寺旁山丘的金針花盛開，在晨曦中，帶著露珠的金針花，美不勝收。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山巖寺旁山丘的金針花盛開，在晨曦中，帶著露珠的金針花，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山巖寺旁山丘的金針花盛開，在晨曦中，帶著露珠的金針花，美不勝收。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影
今天是勞動節連假最後一天，一大早就有很多民眾趕著去彰化縣虎山巖金針山賞花。記者劉明岩／攝影

連假 疫情 口罩

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