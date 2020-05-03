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影／豐原廟東夜市和商圈湧人潮 小朋友嗨跳舞
五一連假出遊人多，豐原廟東夜市昨晚人潮湧入，排隊和內用遊客多，豐原太平洋百貨公司也出現較多客人，小朋友們在門前看整點報時音樂鐘，開心跳舞。
廟東夜市上周末遊客多，但外帶食物的人也多，店員在攤位前招呼喊「裡面有座位喔」，昨晚不用喊，許多攤位座位區已滿。
夜市的復興商圈也有很多人逛街，太平洋百貨公司豐原店購物人數增加，門前也有很多人，等著看整點報時的音樂鐘， 逛街民眾說，國內疫情控制很好，大家悶久，都想出門走走。
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