影／豐原廟東夜市和商圈湧人潮 小朋友嗨跳舞

五一連假出遊人多，豐原廟東夜市昨晚人潮湧入，排隊和內用遊客多，豐原太平洋百貨公司也出現較多客人，小朋友們在門前看整點報時音樂鐘，開心跳舞。

廟東夜市上周末遊客多，但外帶食物的人也多，店員在攤位前招呼喊「裡面有座位喔」，昨晚不用喊，許多攤位座位區已滿。