百年烏日派出所8月修復 罕見「帳子門」發現公文手稿

台中市文化局去年4月展開修復烏日區百年歷史建築「烏日警察官吏派出所」今年8月完工後，將交由烏日警察分局作為辦公廳舍及宿舍，讓百年歷史的烏日警察官吏派出所延續原本的歷史文化脈絡，適度開放民眾參觀。

文化局長張大春表示，烏日警察官吏派出所為傳統日式木磚造建築，建築平面呈現「一」字型，空間格局具有中軸對稱性，中央棟為磚造辦公廳舍，南北兩側各有一棟木造職員宿舍，外部日式建築的構造保存完整。日據時期和戰後初期皆作為派出所使用，直到烏日警察分局成立後，改為警察宿舍。

此次修復完工後，將交由烏日警察分局做為辦公廳舍及宿舍，文化局也將在戶外空間設立解說牌，協助烏日警察分局訓練文史志工，讓遊客深入瞭解烏日警察官吏派出所的歷史沿革和建築特色。

市府民國102年將烏日警察官吏派出所公告登錄為歷史建築，並投入2000多萬元經費，台中市文化資產處委託葉卿秀建築師事務所設計監造、棟泰營造有限公司修復。

張大春說，中央棟的門廊雨庇下方由三層精巧的牛腿支撐，門廊的山牆上裝飾著洗石子垂直線板，下方還有波浪紋，非常精緻。

修復團隊拆除中央棟天花板的夾層，發現原始結構的「木槢灰泥天花板」以木條為基底再塗上熟石灰的設計，是典型的日式建築特色。