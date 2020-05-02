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科技巨人敲警鐘…美中貿易又掀波 美股5月很顫抖

影／台中線上教學演練 基層學校：老師教學潛能被激發

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市46所公、私立高中職高一、高二學生5月1日同步舉行線上視訊教學演練，約3萬多名師生參與，演練15分鐘，各校對線上教學反映不一，出乎意料的是「優點比想像中還多，老師教案設計的潛能被激發。」缺點是若頻寬不足，上課會卡卡。圖／台中市新聞局提供
台中市46所公、私立高中職高一、高二學生5月1日同步舉行線上視訊教學演練，約3萬多名師生參與，演練15分鐘，各校對線上教學反映不一，出乎意料的是「優點比想像中還多，老師教案設計的潛能被激發。」缺點是若頻寬不足，上課會卡卡。圖／台中市新聞局提供

台中市昨天舉辦最大規模線上教學演練，46所公、私立高中職高一、高二學生同步舉行線上視訊教學演練，約3萬多名師生參與，演練15分鐘，各校對線上教學反映不一，出乎意料的是「優點比想像中還多，老師教案設計的潛能被激發。」

教育局長楊振昇說，台中市規劃「整備期、測試期、演練期」三階段，演練期又分高中職、國中、國小3梯次，昨晚以高一、高二生為主，主要使用視訊教學軟體為Google Meet，其次是Cisco Webex，線上教育學校分山區、海區、屯區、中區、市政區共5區。

台中市忠明高中是完全中學，昨天全校56個班都參與，教務主任陳建銘說，「老師潛能完全被激發，體育、化學、歷史都很有創意，出乎意料效果好！」

線上教學演練，老師們使出渾身解數。「化學課，線上教學能做實驗嗎？」忠明高中化學老師陳必榮教學，播放實驗影片、搭配考古題、線上抽考。他說，如果單純上課，學生自己線上看影片，就會出現很多人擔心「沒有效果」的現象，若備課設計的好，教學效果可能比課堂好，因為線上可以馬上評量，課堂上就算全班都醒著，也不知道學生在想什麼？有沒有學會？

體育課線上教學，老師教體育史，音樂課亦然。忠明教務主任陳建銘說，若要長時間線上教學，體育課可能就是跟著老師的視頻一起運動，昨天全校6個年級、56個班有2/3師生參與演練，有些學生在演練時段要補習，沒有強制。

線上教學也有缺點，許多學生會關掉鏡頭，老師僅能知道學生在線上，看不到表情，若頻寬不足，會有「延遲畫面」，上課卡卡。

清水高中楊姓學生說，老師會上傳教案學習單與含字幕的單元教學錄影檔，並透過Google Classroom指派作業、發送訊息等，即使不在教室，也可隨時預習、複習。

基層老師們表示，若僅一、兩堂課線上教學「還能負荷」，如果長期線上教學，所有教材、教案要重新設計，會很累，長期線上教學是否有成效，較難確認，如果老師的課程沒有設計互動，學生可能只是「在線上」但做自己的事。

台中市教育局表示，國中、小線上教學全市分別在5月4日、5日。

台中市46所公、私立高中職高一、高二學生5月1日同步舉行線上視訊教學演練，約3萬多名師生參與，演練15分鐘，各校對線上教學反映不一，出乎意料的是「優點比想像中還多，老師教案設計的潛能被激發。」缺點是若頻寬不足，上課會卡卡。圖／台中市新聞局提供
台中市46所公、私立高中職高一、高二學生5月1日同步舉行線上視訊教學演練，約3萬多名師生參與，演練15分鐘，各校對線上教學反映不一，出乎意料的是「優點比想像中還多，老師教案設計的潛能被激發。」缺點是若頻寬不足，上課會卡卡。圖／台中市新聞局提供
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台中市46所公、私立高中職高一、高二學生5月1日同步舉行線上視訊教學演練，約3萬多名師生參與，演練15分鐘，各校對線上教學反映不一，出乎意料的是「優點比想像中還多，老師教案設計的潛能被激發。」缺點是若頻寬不足，上課會卡卡。圖／台中市新聞局提供

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