超美國小弦樂團快閃 花壇虎山岩夜間金針花海獨家曝光
彰化花壇虎山岩金針花海花況佳，近日湧入人潮，尤其周末白天車位一位難求，在地花壇國小管弦樂團則在家長帶領下，今天晚間上山在黃澄澄黃金山花海中演奏，短短20分鐘快閃表演吸引遊客目光。
彰化縣花壇國小管弦樂團由1、20名家長組成後援會「花媽團」，家長周末自行組團帶著學童到安養中心公益表演，用音樂到台灣各地與人交流，去年金針花季學生曾在白天花海中表演，今年因遇到新冠肺炎疫情，為避免白天人潮擁擠，選在晚間集結到花園，架起樂器讓花海伴著音樂搖曳。
花壇國小家長會長黃小玲說，學生表演「愛拚才會贏」、「明天會更好」以及「天下的媽媽都是一樣的」等曲目，希望在疫情期間用音樂鼓舞大家，也提前慶祝即將到來的母親節。
彰化縣創意產業協會理事長葉尚雯表示，現在除了白天賞花人潮多，也有許多遊客選在夜晚、清晨前來拍美景，為了讓學生留下難得回憶，今晚家長親自打燈，讓金針花海的夜景一覽無遺。
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