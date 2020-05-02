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40多年前為接送子女 不識字母親考試6次終拿得駕照

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
73歲梁林梅英獲得今年秀水鄉模範母親表揚。圖／梁秀琴提供
73歲梁林梅英獲得今年秀水鄉模範母親表揚。圖／梁秀琴提供

彰化縣秀水鄉73歲模範母親梁林梅英出身農家，雖不識字，但在40多年前為減輕丈夫負擔，親自接送4名子女，憑著毅力歷經6次考試取得汽車駕照，連丈夫都難以置信。

梁林梅英的長女梁秀琴說，母親自幼要幫忙農務並照顧弟弟妹妹，為減輕家裡負擔，讓弟妹有錢念書，自願放棄就學外，還跟著割稻隊從南到北全省收割稻子，甚至作過辛苦的燒磚窯女工，結婚後全心照顧子女。為了讓他們能吃到新鮮健康的飯菜，每天早晨親自5點就起床、洗米煮飯，準備營養的午餐讓子女帶到學校享用。

梁秀琴回憶，父親經商有成，家裡經濟狀況逐漸改善。母親為了讓父親無後顧之憂，可以接送在外求學的子女返家，她以不識字的身分多次報考汽車駕照。當時5千元的學費不是筆小數目，憑著非考上不可的毅力，歷經2次筆試、4次路考後終於如願以償，拿到駕照後接送子女上下學，父親不可置信，還開玩笑說「這駕照是拿火雞跟考官換來的。」

梁林梅英也因此事深感讀書識字的重要性，在兒女稍長時，到鄰近國小讀了5年的識字班，認真好學的程度，老師也讚賞。

梁秀琴說，母親在子女長大後反而不會開車了，當時是為母則強讓她有突破的動力，媽媽雖是傳統的農村婦女，但在為她撰寫優良事蹟過程中，將印象中的媽媽寫成文字，才發現真的了不起。

模範母親梁林梅英（右）40多年前為接送孩子，雖不識字仍憑著毅力考取駕照。圖／梁秀琴提供
模範母親梁林梅英（右）40多年前為接送孩子，雖不識字仍憑著毅力考取駕照。圖／梁秀琴提供

駕照 路考

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