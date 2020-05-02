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影／「牧師就是媽媽」這群迷失的孩子親手蓋起夢想家園
彰化縣和美鎮瑪撒露教會由原住民牧師高秋美創建，長期照顧單親、隔代教養、中輟孩子已累計近百人，但原空間擁擠已遷移多次，近年終於購地、蓋房子打造完善家園，獲善心人捐款挺過缺錢危機，孩子們也抽空回來幫忙蓋房子，回饋像母親的高牧師。
瑪撒露教會由51歲牧師高秋美創立，從2002開始照顧原住民家庭，她說，年輕時自己也曾酗酒，不重視婚姻，甚至和家人起衝突，差點毀了自己人生，在家人包容下振作起來，從一人教會到現在上百教友，也成立協會照顧原民孩童、青少年，成為許多離鄉背井下山打拚原民的寄託。
教會目前收容20多名原住民孩子，從國小到成年都有，有人一待就是10多年，30歲林雪芬說，父親病逝後，由母親獨力撫養她與弟弟妹妹，她因從小在學校被霸凌，身心受創，直到高中住進教會有了歸屬，念大學沒錢付學費，牧師想辦法籌措，讓她完成學業，「牧師就像媽媽，教會就是我的家。」
高秋美長期收容原民孩子，家中的客廳在晚上就成了寢室，她與丈夫打地鋪，讓孩子們睡在用櫃子分隔的房間裡，高秋美說，一直希望有一處可以讓孩子遮風避雨的家，2014年終於購置土地展開興建5層樓房，但前兩年房子蓋到2樓，繳不出近500萬的費用，土地房舍一度面臨拍賣，也申請工期展延一年，在地醫師林榮威得知後不分宗教，號召慈濟人與地方仕紳籌辦募款餐會，度過難關。
21歲布農族青年辛紹偉說，這幾年來許多受到教會幫助的孩子已成年、成家，甚至到外工作，知道教會興建家園經費有限，每周末還會回來幫忙刷油漆、鋪地板、組木櫃，甚至利用多餘的木頭、家具做成室內裝飾，有的人半工半讀省下費用採買材料，全是因為對高牧師的感恩。
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