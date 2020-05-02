南投老人免費裝假牙活的更健康 林明溱建議納入長照

「縣長，我現在講話免驚漏風，吃飯也能夠好好咀嚼不用硬吞，人更老康健」。南投縣實施65歲以上老人免費裝置假牙，縣長林明溱最進到鄉鎮考察，老人家歡喜分享裝假牙後的好處，讓林明溱很有感，中央如果能補助3000萬元，南投縣每年就有2千多名老人受惠。立委馬文君說，老人裝假牙後更健康，也減輕長照人力不足問題，她會爭取中央列入長照政策，或提供地方補助。

南投縣2017年實施老人免費裝假牙政策，今年編列一般戶3000萬元，全口活動假牙每人最高補助4萬元，半口最高補助2萬元，為讓各鄉鎮市有同等機會申請到補助，今年也依照各鄉鎮市老年人口數比例分配補助經費，約1300人申請，中低收入戶則另編1061萬元補助。

老人免費裝假牙老人家反映熱烈，但經費很快就申請完，最近林明溱到各鄉鎮關心老人生活，不少老人家露出一口好牙，開心說「以後免煩惱講話漏風」，人更「老康健」。

林明溱說，如果能有多點經費，就能讓更多老人受惠，不過南投縣財政有限，如果中央長照政策能納入老人假牙補助，或協助縣市政府各出一半，不用等到老人家健康出問題臥床才能受到長照福利，希望中央能重視這個建議。

立委馬文君說，長照政策花費大量資源在照顧臥床老人，如果能從長照經費中提出一些補助老人裝假牙，不只老人活的更健康，也能減輕長照人力不足等壓力，她會爭取中央將老人假牙補助納入長照，或提供配合預算，從南投縣開始做起。