百年媽祖廟彰化縣北斗奠安宮 今又成立御前專屬樂團

被稱作彰化縣三大媽祖廟的北斗奠安宮，原有北管百年館閣雅樂軒，但雅樂軒40年前解散，北斗奠安宮媽祖沒有專屬樂團伴駕，感到遺憾，經過彰化縣文化局從中媒合，由北斗的北管研習班戊班成立廣義軒作為奠安宮媽祖御前樂團，今天舉行開館典禮，鑼鼓喧天，隆重又熱鬧。

歷史悠久且具規模的宮廟絕大多數有專屬樂團，有的是南管館閣，有的是北管樂軒，北斗奠安宮媽祖被信徒與彰化南瑤宮、鹿港天后宮並稱彰化三大媽祖，清代也有專屬樂團雅樂軒，殿內供奉館閣祖師爺西秦王爺，40年前館閣成員佚散而 停館，西秦王爺因1990年奠安宮舊廟拆遷，被請到武英殿供奉。

奠安宮管理委員會主任委員陳在和各委員、地方士紳商討後，號召地方居民及北管愛好者，希望再現傳統北管傳統藝術，文化局在北斗的北管研習班戊班參與成立廣義軒，讓文化局和在地團隊攜手傳承北管曲藝傳為美談佳話。

文化局長張雀芬說，彰化縣文化局開辦傳統音樂戲曲傳習計畫20多年，近年積極推動藝文教育扎根計畫，擴大傳統戲曲傳承、推廣、展演的範疇，栽培北管學員的同時也開設師資班，培育傳統戲曲師資儲備人才，位在北斗的北管戊班老師林建昌就是「藝文教育扎根計畫」第一屆師資班結業的優秀藝師