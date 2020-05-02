百年媽祖廟彰化縣北斗奠安宮 今又成立御前專屬樂團
被稱作彰化縣三大媽祖廟的北斗奠安宮，原有北管百年館閣雅樂軒，但雅樂軒40年前解散，北斗奠安宮媽祖沒有專屬樂團伴駕，感到遺憾，經過彰化縣文化局從中媒合，由北斗的北管研習班戊班成立廣義軒作為奠安宮媽祖御前樂團，今天舉行開館典禮，鑼鼓喧天，隆重又熱鬧。
歷史悠久且具規模的宮廟絕大多數有專屬樂團，有的是南管館閣，有的是北管樂軒，北斗奠安宮媽祖被信徒與彰化南瑤宮、鹿港天后宮並稱彰化三大媽祖，清代也有專屬樂團雅樂軒，殿內供奉館閣祖師爺西秦王爺，40年前館閣成員佚散而 停館，西秦王爺因1990年奠安宮舊廟拆遷，被請到武英殿供奉。
奠安宮管理委員會主任委員陳在和各委員、地方士紳商討後，號召地方居民及北管愛好者，希望再現傳統北管傳統藝術，文化局在北斗的北管研習班戊班參與成立廣義軒，讓文化局和在地團隊攜手傳承北管曲藝傳為美談佳話。
文化局長張雀芬說，彰化縣文化局開辦傳統音樂戲曲傳習計畫20多年，近年積極推動藝文教育扎根計畫，擴大傳統戲曲傳承、推廣、展演的範疇，栽培北管學員的同時也開設師資班，培育傳統戲曲師資儲備人才，位在北斗的北管戊班老師林建昌就是「藝文教育扎根計畫」第一屆師資班結業的優秀藝師
廣義軒開館前兩天，迎回供奉武英殿近30年的北管祖師爺西秦王爺，今天開館典禮，縣長王惠美、縣議長謝典林等首長到場觀禮，中和軒先演奏北管扮仙開場，接著參拜天上聖母、西秦王爺，隨後廣義軒學員以古禮拜師，向林建昌敬茶。文化局長張雀芬說，廣義軒既是北斗奠安宮的專屬館閣，也是北管研習班，將以傳承北管為職志，發揚傳統文化。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言