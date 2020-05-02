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在地青年義助破厝重建 台中老翁歡喜入新家

中央社 / 台中2日電

台中市沙鹿區北勢里的賴姓老翁住家殘破老舊，環境髒亂，經多名在地青年協助及立委陳柏惟、前立委顏寬恒等人奔走募款，老屋得以重建，今天順利入厝，讓一家四口擁有新的家。

賴姓老翁一家棲身在殘破的土角厝，一群在地青年發揮愛心，號召出錢出力，集結民間力量，自發性公益協助修繕重建老屋。陳柏惟、顏寬恒接獲陳情後，也加入援助工作，入厝儀式今天上午舉行。

發起活動的在地青年楊鈺翔、楊志嘉、鄭笙傑等人表示，老屋從幾近廢墟的狀態，修整成大家所看到的狀況，過程辛苦，但大家都很開心能幫上忙。

陳柏惟指出，房子蓋好只是第一步，接下來需要更多社會網絡的支援，並引入公部門社福資源。

台中市議員楊典忠則讚許楊鈺翔等在地青年善舉，令人感動。

顏寬恒表示，屋主家中都是年長及殘疾人士，只能靠打零工微薄的薪資維生，但老屋的土地價值成了他們無法申請補助的原因；整理房屋時，還發現蛇窩及鼠窩，立刻聯絡沙鹿清潔隊協助清運垃圾，並協助地面重新鋪設。

台中市議會副議長顏莉敏指出，雖疫情嚴峻，但大家的愛心沒有被疫情澆熄。

老屋 青年 陳柏惟

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