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影／公安隱憂東協廣場安檢不過 中市：最重停業30天

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市市府聯合稽查大隊昨天再度稽查東協廣場。圖／台中市政府提供
台中市市府聯合稽查大隊昨天再度稽查東協廣場。圖／台中市政府提供

台中市消防局長曾進財今天說，台中市市府聯合稽查大隊日前稽查東協廣場，發現社區消防設施幫浦出問題等缺失，有立即危險，要求廣場改善，東協廣場申請展延遭駁回，消防局預計5月4日複查，倘若複查仍不符規定，除張貼消防安檢不合格公告、最高罰3萬元，並限一周內改善，也將立即開立違反消防法案件舉發通知單，採連續處罰，最重處罰停業30天。

台中市政府說明，台北市錢櫃KTV林森店發生大火造成重大傷亡，多處指標場所的公安議題備受關注，台中市政府近日來出動聯合稽查大隊執行安檢，先後前往稽查KTV、補習大樓。

台中市政府表示，其中4月29日稽查東協廣場內的KTV，有2家KTV消防安檢不合格，要求即刻暫停營業，昨天再度突擊稽查，消防稽查部分缺失較多，包括滅火器、室內消防栓、自動撒水設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備、緊急發電機、泡沫滅火設備、排煙設備、標示設備及緊急照明燈等。

台中市消防局長曾進財說，東協廣場消防設施缺失主要是社區共有的灑水設備、消防栓系統的幫浦出問題，權責單位為管委會，東協廣場申請專案展延，經查不符合展延規定，轄區大隊預計在5月4日前往複查。

都發局長黃文彬說，東協廣場的用途、防火區劃、防火材料，以及逃生避難動線，都符合規定，但發覺在逃生避難的樓梯、安全防火門有些損壞，要求管委會依公寓大廈管理條例限期改善，否則將罰款，並採連續罰，直到改善為止。

台中市消防局長曾進財（右）今天說，東協廣場社區消防設施幫浦出問題等消防設備缺失，消防局預計5月4日複查。記者趙容萱／攝影
台中市消防局長曾進財（右）今天說，東協廣場社區消防設施幫浦出問題等消防設備缺失，消防局預計5月4日複查。記者趙容萱／攝影
台中市市府聯合稽查大隊昨天再度稽查東協廣場。圖／台中市政府提供
台中市市府聯合稽查大隊昨天再度稽查東協廣場。圖／台中市政府提供

台中市 東協 KTV

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