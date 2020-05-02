彰化弱勢戶住警器裝設率超過9成 民間今再捐1千個

住警器能在火災初期偵知煙霧及高溫並發出警報聲響，彰化縣推廣住警器裝設自2017年至今已有29起成功示警案例，彰化縣消防設備士公會聯合「永揚消防安全設備股份有限公司」、「崇楹企業有限公司」及「賀山興業有限公司」等3間民間企業響應彰化縣政府保障弱勢族群生命財產安全，今天捐贈1000個住警器給彰化消防局。

彰化縣今年編列212萬多元採購8439個住警器，持續提供中低收入戶、獨居長者、身心障礙者等弱勢族群，另30年以上老屋、鐵皮屋、以前曾發生火災、狹小巷弄裡的房子、住宅式宮廟、資源回收用途住宅等高危險場所都納入，今年縣府編了200多萬元持續推動，彰化消防局統計目前弱勢戶裝設已達96%，高危險場所達72%。

彰化縣長王惠美說，很多火警發生時間往往發生在半夜或清晨，一旦發生事故通常都非常嚴重，感謝民間捐贈彰化縣消防局住警器，提供給弱勢朋友以及風險性比較高的鄉親裝設，降低人員及物資的受損。