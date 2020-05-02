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影／吹哨有功盧秀燕讚防疫英雄！這家診所重新開診

聯合報 / 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
台中市清水區的順風耳鼻喉科診所防疫有功，診所配合居家隔離14日期滿，今天重新開診。台中市長盧秀燕今天感謝醫護人員站在第一線防疫、吹哨通報與守護，「是真正的防疫英雄！」記者趙容萱／攝影
台中市清水區的順風耳鼻喉科診所防疫有功，診所配合居家隔離14日期滿，今天重新開診。台中市長盧秀燕今天感謝醫護人員站在第一線防疫、吹哨通報與守護，「是真正的防疫英雄！」記者趙容萱／攝影

國內4月17日爆發敦睦艦隊官兵群聚染疫，台中市清水區的順風耳鼻喉科診所警覺性高，一查覺敦睦艦隊官兵群聚感染首例確診個案396有異，立即轉介個案至醫院採檢，讓政府防疫作為可提早二天作業，防疫有功，診所配合居家隔離14日期滿，今天重新開診。台中市長盧秀燕今天視察家樂福青海店的防疫措施時，感謝醫護人員站在第一線防疫、吹哨通報與守護，讓政府的防疫工作為可以提早二天作業，「是真正的防疫英雄！」

台中市長盧秀燕說，醫護人員站在第一線防疫、通報與守護，尤其是敦睦艦隊官兵染疫案，讓診所受到波及，犧牲很大，可是診所為了國家的防疫，全力以赴，甚至自主停業管理，她特別向診所致意，沒有他們的吹哨、通報，沒有他們在第一線防疫的話，台灣的防疫工作不會做到讓全世界稱讚。

台中市府衛生局長曾梓展說明，確診個案396確診前曾2度到清水順風耳鼻喉科就診，透過健保卡，因無註記出國看不出旅遊史，個案396也沒有透露身分，感謝診所周醫師有警覺性，發現異常再三追問，立即轉介個案至醫院採檢，當天醫院把採檢送中央化驗，當天就有結果，讓政府的防疫作為可以提早二天作業，防疫有功。

台中市長盧秀燕指出，感謝台中市受敦睦艦隊官兵群聚染疫事件波及的醫療院所及商家配合防疫自行停業，時間差不多到了，如果時間期滿的話，台中市政府會再去對口了解檢查，如果一切符合的話，當然就可以復業。

台中市 敦睦艦隊 盧秀燕

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