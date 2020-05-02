快訊

「嘉玲」七連霸失敗？傳又現疑似個案 14:00記者會說明

罷韓投票還缺逾600投票所 李進勇南下協商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敦睦艦隊實習生就診爆「聞不到」 女醫師驚覺轉介確診

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市清水區順風耳鼻喉科診所醫師周郁文正在看診。記者余采瀅／攝影
台中市清水區順風耳鼻喉科診所醫師周郁文正在看診。記者余采瀅／攝影

國內4月17日爆發敦睦艦隊群聚感染，首例個案（案396）確診前曾至台中市清水區順風耳鼻喉科診所就診，因個案健保卡無註記出國，第二次看診時說「聞不太到味道」，看診醫師周郁文懷疑是感染新冠肺炎，經詢問個案才透露是艦艇實習生，且有到帛琉參訪，當下轉介個案至醫院採檢確診。診所2名醫師及1名護理師配合居家隔離14天今天期滿，徹底消毒後重新開診。

台中市衛生局長曾梓展表示，敦睦艦隊首例個案（案396）家住台中清水，確診前曾2度到清水順風耳鼻喉科就診。4月15日先由院長李俊昌看診，因個案健保卡無註記出國，個案也不願意透露身分；個案2天後再度至診所看診說「聞不太到味道」，看診醫師周郁文便有所警覺，再次追問旅遊史，個案才透露是艦艇實習生，且已從帛琉離開1個多月，醫師當下便轉介個案至醫院採檢，個案當日即確診感染新冠肺炎。

曾梓展感謝診所積極協助轉診採檢，後續衛生局防疫人員也機警發現健保卡註記漏洞，透過疾管署通報指揮中心，隔天艦上官兵全數召回，阻止疫情進一步擴散，若讓受感染者在社區活動，恐增加社區傳播的風險。

周郁文說，隔離14天，生活產生巨大轉變，壓力很大，但還是要想辦法把日子過好。她也套用「阿中部長」金玉良言，生病的人是沒罪的，但他們承受巨大身心壓力，大家都是在同一艘船上，要不分彼此共度難關。

國內4月17日爆發敦睦艦隊群聚感染，首例個案（案396）確診前曾至台中市清水區順風耳鼻喉科診所就診，診所2名醫師及1名護理師配合居家隔離14天今天期滿，徹底消毒後重新開診。記者余采瀅／攝影
國內4月17日爆發敦睦艦隊群聚感染，首例個案（案396）確診前曾至台中市清水區順風耳鼻喉科診所就診，診所2名醫師及1名護理師配合居家隔離14天今天期滿，徹底消毒後重新開診。記者余采瀅／攝影

健保卡 醫師 衛生局

延伸閱讀

【疫調人生1】敦睦吹哨者聽到軍艦+出國 機警通報救了全台

萬一封城 中市醫師志願軍「準備好了」

封城兵推醫療首重篩檢！台中60診所當防疫志願軍

確診官兵女友恐成防疫破口？ 中市：建議中央優先採檢

相關新聞

巧奪天工 彰化縣又6名傳統工藝大師被認定文資瑰寶

彰化縣即將建縣300年，自古人文薈萃，文化局召開今年第一屆彰化縣傳統工藝文化資產審議會第一次會議，通過登錄兩項文化資產保...

紙袋廠靠水果套袋成台灣隱形冠軍 還加入口罩國家隊

台灣口罩國家隊再添一生力軍！實名制口罩包裝紙袋過去由多家紙袋廠、印刷廠聯合接單，有直式、橫式等，未來將改觀。台中大甲幼...

倒數計時　台版波波草田熱潮退去即將休園

紅遍全台的彰化縣田尾鄉「台版波波草」田即將休園。陳姓業者今天表示，天氣漸熱，加上被當成「波波草」的細葉七里香賣出一些，景...

敦睦艦隊實習生就診爆「聞不到」 女醫師驚覺轉介確診

國內4月17日爆發敦睦艦隊群聚感染，首例個案（案396）確診前曾至台中市清水區順風耳鼻喉科診所就診，因個案健保卡無註記出...

影／連假第二天合歡山又成菜市場 警方一早疏導車流

五一連假第二天，合歡山今天又湧入大批遊客，台灣公路最高點武嶺，更有許多遊客賞景、拍照，但多數沒有帶口罩，因為武嶺、松雪樓...

花壇虎山岩金針花海停車場一位難求 明天預計再湧一波

今天是五一連假第二天，彰化縣列入管制指引鹿港鎮及田尾公路花園，但鹿港觀光地區商家認為昨天人潮差強人意，今天下午有待觀察，...

台中沙鹿熱血在地青年出錢出力 助弱勢戶廢墟變新宅

台中市沙鹿區賴姓阿伯一家四口過去棲身在殘破的土角厝，無法遮風擋雨，一群由熱心在地青年成立的「沙鹿北勢愛心協會」發現後，共...

康乃馨花田熱門 彰化田尾鄉公所趁勝出擊將推觀光花田

五一連假遇到新冠肺炎疫情連續六天零確診，彰化縣田尾公路花園康乃馨花田湧進人潮，比起上個周休二日，單日入園遊客數量多一倍；...

影／盧秀燕：疫情6+0怕放鬆！台中市府防疫不休假

台中市長盧秀燕認為五一勞動節連續假期，防疫不能鬆懈，今天午8時45分視察家樂福青海店的防疫措施。盧秀燕說，台灣現在物資很...

台中鼓勵民眾活化土地建停車場 最高補助350萬元

增加公共停車空間，台中市交通局鼓勵民眾將閒置土地闢建為停車場，申請合法停車場登記證，設置汽車停車位10格以上、20格以下...

影／驚艷！台中福壽山農場魯冰花開 繽紛宛如霜淇淋

五一連假第二天，不少民眾趁好天氣出遊，但部分高山遊憩區因車程遙遠，遊客不容易抵達，尚未出現人潮景象。台中福壽山農場目前正...

到國姓不只找好咖 漫步山林體驗人文建築「橋聳雲天」

到南投縣國姓鄉旅遊，除了品咖啡尋鹿蹤，當地更坐擁豐富的人文歷史、山林自然，除了能逛部落、看古蹟，還能入山林吸收芬多精、登...

熱門新聞

13歲孝子切草4指被截斷 縣長爺爺不捨紅了眼眶

義竹工業區大門新營客運與砂石車擦 三人受傷

每次值完班都慶幸「我還活著！」 醫院同事搞笑歡送他

高雄那瑪夏水蜜桃訂單爆炸 農民急宣布：暫停接單

好幸福！嘉市國中小全裝冷氣+新風換氣系統過濾PM2.5

影／觀光大縣也撐不住 日月潭景聖樓開出歇業第一槍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。