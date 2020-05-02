敦睦艦隊實習生就診爆「聞不到」 女醫師驚覺轉介確診

國內4月17日爆發敦睦艦隊群聚感染，首例個案（案396）確診前曾至台中市清水區順風耳鼻喉科診所就診，因個案健保卡無註記出國，第二次看診時說「聞不太到味道」，看診醫師周郁文懷疑是感染新冠肺炎，經詢問個案才透露是艦艇實習生，且有到帛琉參訪，當下轉介個案至醫院採檢確診。診所2名醫師及1名護理師配合居家隔離14天今天期滿，徹底消毒後重新開診。

台中市衛生局長曾梓展表示，敦睦艦隊首例個案（案396）家住台中清水，確診前曾2度到清水順風耳鼻喉科就診。4月15日先由院長李俊昌看診，因個案健保卡無註記出國，個案也不願意透露身分；個案2天後再度至診所看診說「聞不太到味道」，看診醫師周郁文便有所警覺，再次追問旅遊史，個案才透露是艦艇實習生，且已從帛琉離開1個多月，醫師當下便轉介個案至醫院採檢，個案當日即確診感染新冠肺炎。

曾梓展感謝診所積極協助轉診採檢，後續衛生局防疫人員也機警發現健保卡註記漏洞，透過疾管署通報指揮中心，隔天艦上官兵全數召回，阻止疫情進一步擴散，若讓受感染者在社區活動，恐增加社區傳播的風險。