影／連假第二天合歡山又成菜市場 警方一早疏導車流

五一連假第二天，合歡山今天又湧入大批遊客，台灣公路最高點武嶺，更有許多遊客賞景、拍照，但多數沒有帶口罩，因為武嶺、松雪樓一帶停車場爆滿，有車輛就停靠路邊，仁愛警分局一早就派遣員警在武嶺疏導車流，提醒遊客戴口罩、保持安全距離，避免防疫出現破口。

新竹彭小姐一家利用連假到合歡山旅遊，因為擔心塞車清晨4點就從家中出發，沒想到上午7點車子在合歡山公路鳶峰附近拋錨，仁愛警分局接獲民眾通報，立刻通知拖吊車將故障車輛拖離，避免影響車流。

彭小姐說，合歡山藍天白雲空氣清新，讓人心情舒暢，沒想到車子拋錨相當掃興，不過，警方熱心協助，也避免故障車阻礙交通，雖然沒看到高山杜鵑，但警方和經過車輛沒有責怪擋道，反而熱心提供修車資訊，讓她真心覺得「台灣最美的風景是人」。

因為是連假第二日，有不少遊客凌晨就開車上山，8點後武嶺、合歡山遊客服務中心、合歡山管理站的停車場都陸續停滿。遊客陳小姐說，因為國內疫情接連出現「嘉玲」好消息，心情也輕鬆不少，因此和朋友到合歡山走走，呼吸新鮮空氣，不過，看到許多遊客沒有戴口罩，大家又擠在武嶺亭拍照，讓她擔心這樣是否更危險？