巧奪天工 彰化縣又6名傳統工藝大師被認定文資瑰寶

彰化縣即將建縣300年，自古人文薈萃，文化局召開今年第一屆彰化縣傳統工藝文化資產審議會第一次會議，通過登錄兩項文化資產保存技術和四名傳統工藝保存者，其中登錄為「剪黏」為保存技術及認定陳篡地，被提報中央認定為重要文化保存技術保存者。

獲登錄為彰化縣文資保存技術的有「剪黏」陳篡地及「大木作」黃平山，獲登錄為傳統工藝保存者的有「傳統建築彩繪」陳穎派、「錫工藝」陳志揚和陳志昇兄弟、「粧佛」吳翔宇。

文化局表示，剪黏保存者陳篡地曾參與彰化聖王廟、南投藍田書院及目前修復中高雄旗津天后宮等古蹟修復工程，工藝精湛，縣傳統工藝文資審議會多數委員建議，將陳篡地提報中央認定為重要文化保存技術保存者，而大木作保存者黃平山曾參與鹿港文武廟、彰化魏成美堂及雲林拱範宮等處修復工程，是台灣傳統藝術工程的重量級師傅。