巧奪天工 彰化縣又6名傳統工藝大師被認定文資瑰寶
彰化縣即將建縣300年，自古人文薈萃，文化局召開今年第一屆彰化縣傳統工藝文化資產審議會第一次會議，通過登錄兩項文化資產保存技術和四名傳統工藝保存者，其中登錄為「剪黏」為保存技術及認定陳篡地，被提報中央認定為重要文化保存技術保存者。
獲登錄為彰化縣文資保存技術的有「剪黏」陳篡地及「大木作」黃平山，獲登錄為傳統工藝保存者的有「傳統建築彩繪」陳穎派、「錫工藝」陳志揚和陳志昇兄弟、「粧佛」吳翔宇。
文化局表示，剪黏保存者陳篡地曾參與彰化聖王廟、南投藍田書院及目前修復中高雄旗津天后宮等古蹟修復工程，工藝精湛，縣傳統工藝文資審議會多數委員建議，將陳篡地提報中央認定為重要文化保存技術保存者，而大木作保存者黃平山曾參與鹿港文武廟、彰化魏成美堂及雲林拱範宮等處修復工程，是台灣傳統藝術工程的重量級師傅。
審議會通過認定4名傳統工藝保存者，認定陳穎派從事傳統建築彩繪超過一甲子，重要作品如彰化元清觀三川殿及門神、鹿港日茂行、鹿港武廟、鹿港天后宮，因此獲登錄「傳統建築彩繪」保存者；「人間國寶」錫藝大師陳萬能的兒子陳志揚、陳志昇自幼跟隨父親習得錫工藝知識與技藝並加以發揚，被認定為錫工藝保存者；薪傳獎已故得主吳清波的兒子吳翔宇16歲起跟隨父親習習藝，繼傳泉州派小西天妝佛工藝，粧佛精巧，被認定為「粧佛」保存者。
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