花壇虎山岩金針花海停車場一位難求 明天預計再湧一波

今天是五一連假第二天，彰化縣列入管制指引鹿港鎮及田尾公路花園，但鹿港觀光地區商家認為昨天人潮差強人意，今天下午有待觀察，反倒花壇虎山岩金針花海連日來大爆發，連續幾個周末都湧入人潮，管制人員認為，這兩天人潮絡繹不絕，但中午時間遊客仍稍微減少，預計下午3點左右再湧入。

金針花海滿山黃澄澄，像是一座黃金山，上周六及周日，湧現的人車，造成通往虎山巖的道路大塞車，路邊也出現許多臨時攤販想搶花商機，上週日清水巖寺管理委員會預估當天有1萬多人湧入，今天上午7點多 ，許多遊客原想避開熱門時段提早來賞花，沒想到車流綿延，停車場還是一位難求。

今天中午11點多，金針花園入口已經沒有排隊人潮，抵達的遊客可以直接依序進入花園，停車場也陸續有車輛進出，壅塞狀況減緩，入口管制人員說，五一連假這兩天的遊客數感覺比上周少一些，但預計明天周日又有一波高峰，因目前花況正好，預計到母親節前夕都是賞花好時機。

陳姓女遊客說，沒想到平地也能看到金針花，不用千里迢迢到東部賞花，也覺得花壇的花況不差，打算賞完花再去吃飯，雖然天氣熱但可避開人潮。