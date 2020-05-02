台中沙鹿熱血在地青年出錢出力 助弱勢戶廢墟變新宅

台中市沙鹿區賴姓阿伯一家四口過去棲身在殘破的土角厝，無法遮風擋雨，一群由熱心在地青年成立的「沙鹿北勢愛心協會」發現後，共同號召出錢出力，集結民間力量，自發性修繕重建古厝，歷經2個多月完工，今日舉行「入厝」儀式，場面溫馨。

今日舉行「入厝」儀式，立委陳柏惟、前立委顏寬恒、台中市副議長顏莉敏、台中市議員楊典忠、中市府社會局長彭懷真皆到場一同揭牌歡喜入厝。

「沙鹿北勢愛心協會」由沙鹿在地人成立，目前共53名成員，成員年齡介於30至45歲之間，因為想幫忙社會中的邊緣戶，因此成立協會，希望透過民間力量，幫助更多弱勢族群。

沙鹿北勢愛心協會理事長楊鈺翔表示，無意中發現賴阿伯家中殘破不堪，無法遮風擋雨，還經常有老鼠、蛇出沒，根本無法住人，因此花了2個多月募款95萬5100元，號召近百名志工與協會成員一起修繕重建，今天總算完工「入厝」。

看到房子翻新，賴阿伯笑說，「很開心，住得很舒服」。楊鈺翔說，這是協會協助的第一個個案，將幾近廢墟的房子重新翻修，過程雖然辛苦，但透過一己之力行善真的很棒，透過協會力量，希望幫助更多的人，並將愛化為實際的行動，讓家鄉越來越好。

立委陳柏惟表示，2月底在沙鹿會勘時，接獲在地青年陳情，當下親自前往貧苦家庭的居所查看，與團隊共同討論如何援助，很感謝這群在地熱心的年輕人，自發性號召大家一起做公益，幫助需要幫助的窮苦人家，令人佩服。

市議員楊典忠說，2月底接獲通報後，就立即前往賴阿伯家中了解，連繫社會局社工人員協助醫療與健康鑑定作業，聯繫沙鹿清潔隊清理大掃除不要的東西，也聯絡行善團體與熱心企業提供救助金與生活物資，但這些還遠不如在地年輕志工們給賴阿伯一個溫暖的家，他們從大掃除到整修房子，善心的義舉令人感動。

前立委顏寬恒說，屋主家中都是年長及殘疾人士，只能靠打零工微薄的薪資維生，而古厝的土地價值也成了他們無法申請低收的原因；屋內漏水情況嚴重，生活環境相當惡劣，甚至在志工團隊整理房屋時還發現蛇窩及鼠窩，經熱心在地民眾轉知服務處後，立刻聯絡沙鹿清潔隊協助清運垃圾，並協助地面重新鋪設，個人也樂捐善款、拋磚引玉，呼籲善心人士一同為重建盡一份心力。