康乃馨花田熱門 彰化田尾鄉公所趁勝出擊將推觀光花田

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
五一連續，彰化縣田尾鄉康乃馨花田因空曠又應景，遊客絡繹不絕。記者簡慧珍／攝影
五一連續，彰化縣田尾鄉康乃馨花田因空曠又應景，遊客絡繹不絕。記者簡慧珍／攝影

五一連假遇到新冠肺炎疫情連續六天零確診，彰化縣田尾公路花園康乃馨花田湧進人潮，比起上個周休二日，單日入園遊客數量多一倍；鄉長林政則說，鄉公所今年與康乃馨花田農民洽談開放觀光，效果很好，鄉公所將與進一步與休閒農業區的農民契作，規劃觀光花田一年四季供民眾旅遊。

今年新冠肺炎疫情嚴重影響台灣花卉產業，外銷訂單大減，鮮花幾乎全數從外銷轉內銷，構成產銷沈重壓力，鄉公所和康乃馨花田農民洽談不採收，開放遊客參觀。鄉長林政則表示，經營模式從較高收費但贈送一束康乃馨，控制入園人數，到平價收費送一枝康乃馨，吸納較多遊客，最後採取後者，入園費每人50元，送一枝康乃馨，成效不錯，值得作為鄉公所未來經營觀光花田的模式。

花田 新冠肺炎 農民

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