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影／盧秀燕：疫情6+0怕放鬆！台中市府防疫不休假
台中市長盧秀燕認為五一勞動節連續假期，防疫不能鬆懈，今天午8時45分視察家樂福青海店的防疫措施。盧秀燕說，台灣現在物資很充足、民眾的安全感也增加，但防疫絕對不能放鬆。我們很擔心大家一看到昨天國內連續6天零確診，疫情「六加零」，大家很放鬆就疏忽了，台中市府配合五一連假擴大巡檢與宣導，包括到知名景點、大賣場等加強防疫作為，就是怕大家放鬆。
台中市長盧秀燕今率市府團隊，視察包含人流管制、顧客動線、公共空間、結帳區距離標示，及賣場環境消毒作業等。
盧秀燕說，今天天氣晴朗，台中市民可能出遊，也可能到大賣場採買，尤其下周就是母親節，市府稽查商家、賣場、市場防疫措施，包括量體溫、消毒、容留人數管制等，今天市府團隊視察了解家樂福青海店容防疫措施， 大致上防疫措施都到位。她呼籲，商家連假期間防疫措施務必到位。
盧秀燕指出，台中市各局處室昨天到各大景點視察，大多數熱門景點參訪人數都在管控範圍內，沒有超標，符合政府規範的範圍內，也感謝市民和外地遊客配合政府防疫法規，保持安全社交距離，沒有人擠人的現象發生。
盧秀燕說，台中市這二天，台中市政府還是相當大動作，包括知名景點、大賣場等，市府團隊不但沒有休假，還擴大聯合巡檢，或到場疏導人潮、宣導防疫等，市民休假，市府防疫不休假，若還沒有看到地方，也請市民務必讓市府知道，市府會加強。
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