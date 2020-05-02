紙袋廠靠水果套袋成台灣隱形冠軍 還加入口罩國家隊

台灣口罩國家隊再添一生力軍！實名制口罩包裝紙袋過去由多家紙袋廠、印刷廠聯合接單，有直式、橫式等， 未來將改觀。台中大甲幼獅工業區的壯佳果公司是台灣環保紙袋的「隱形冠軍」，產品不但賣進國內各大超商、連鎖速食和食品大廠，還外銷歐美廣達40國，壯佳果團隊近日勇於接下口罩包裝紙袋一億個大訂單，人人振奮、榮幸能加入「國家隊」，為防疫善盡一分心力。

壯佳果公司會長兼創辦人盧壯興說，他23歲剛剛退伍第二天就接下父親的麵包紙袋工廠，遇到的勁敵竟然是被全世界公認的「塑膠王國」， 試想一位年輕人面對「接班即失業」的壓力有多大？當時台灣剛剛大舉投入塑膠原料聚氯乙烯的生產，塑膠袋也就大量走進台灣人的日常生活中，很多麵包店都改用更便宜的塑膠袋，父親留給他的麵包紙袋工廠成了夕陽工業，僅剩9名員工苦撐，讓他苦思轉型。

當時，一則社會新聞引起盧壯興的注意，有一對在彰化縣溪湖種葡萄的老夫婦，收成前的一場豪大雨，葡萄被雨水沖洗而感染嚴重的晚腐病，造成顆粒無收，竟雙雙喝農藥自殺的慘劇；還有很多農民只因幾場大雨、病害、蟲害，造成損失慘重，甚至全年投入的心血都化為烏有。

盧壯興發現，台灣處於亞熱帶，高溫、濕熱、颱風、猛爆雨，當時國內還沒有人能做水果生長保護套袋，從日本進口很貴，一般農民買不起，只能看天吃飯，最怕遇到颳風下雨，頂多用舊報紙隨便包一包，效果不彰，不但水果易被泡壞，改噴農藥防病蟲害，農藥也易被雨水沖刷而需多噴幾次，農藥用量是美日等國的好幾倍，健康倍受威脅。

為此，盧壯興想幫國內農友，鑽研各種水果生長保護紙袋材質，但仍有防水、防蟲、防菌的關鍵配方技術無法突破，遠赴日本學藝，雖學藝過程諸多不順，但他看到很多日本果農因為採用水果生長保護套袋及無農藥精緻栽培而收入穩定豐厚，甚至組團出國去遊覽，就下定決心要學得這項技術來幫助台灣的農友。

盧壯興在28歲時，向70多歲日本新潟縣水果套袋研發權威 畑野修平拜師學藝，對方也因他對幫助農友、鑽研紙袋的熱情所感動，在盧壯興多次赴日請益下傾囊相授，他也因此成為台灣最早期能擁有日本水準的水果套袋唯一供應商，也是台灣水果套袋的開基元祖。

盧壯興鑽研紙袋熱情絲毫沒有停歇，不但陸續研究出300多種不同的水果套袋，最近也剛取得寄接梨成長保護套袋的專利，提升大梨的品質、外觀，有效增加農民收入。

1984年，麥當勞來台設立第一家分店也找上盧壯興，從此壯佳果跨足食品包裝紙袋大市場，如今生產的環保紙袋類型超過上萬種。除了速食紙袋、雞排店用的防油紙袋、裝法國麵包的半透明紙袋、超商提供女性生理用品專用平口袋、還有很多醫院、藥局使用藥袋等，去年產量達20多億個。

盧壯興說，因為七十年來，支持和鼓勵佳果團隊前進的企業文化，就是「居心正直、萬事不難」、「正念經營、良心製袋」、「善之循環、永不止息」，壯佳果公司每年投入近4、5千萬元機器研發及投資，目前已經突破「日產一千萬個紙袋」的目標，並能接受國內外「特殊規格」訂單。

盧壯興舉例，國內口罩實名制「需求量高達一億個包裝紙袋」，又必須隨時需要作緊急變動，但是壯佳果的團隊努力配合政府防疫政策，及時提供符合衛福部需求的「口罩包裝紙袋」。