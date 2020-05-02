影／驚艷！台中福壽山農場魯冰花開 繽紛宛如霜淇淋

五一連假第二天，不少民眾趁好天氣出遊，但部分高山遊憩區因車程遙遠，遊客不容易抵達，尚未出現人潮景象。台中福壽山農場目前正值魯冰花盛開，但場內遊客零散，與以往連假的爆滿人潮相比相差很大。福壽山農場長巫嘉昌表示，連續6日零確診，但防疫仍不能懈怠，歡迎遊客避開人潮，到高山賞花，享受山林美景。

巫嘉昌表示，因應防疫，農場目前旅遊中心實施單入口管制，進入服務中心需量體溫，櫃檯和餐廳都有室內社交距離提示，原本自助式早餐也改由服務人員打餐方式，要讓遊客有安心的旅遊環境。