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到國姓不只找好咖 漫步山林體驗人文建築「橋聳雲天」
到南投縣國姓鄉旅遊，除了品咖啡尋鹿蹤，當地更坐擁豐富的人文歷史、山林自然，除了能逛部落、看古蹟，還能入山林吸收芬多精、登高俯覽村落風光，甚至一覽「國道最美絕景」橋聳雲天，拍照打卡不怕人擠人。
位在國姓鄉北港村的糯米橋興建於1940年，是縣級古蹟，也是國內僅存的3座糯米橋之一；其橋面平直，造型古樸，建築工法卻特殊，是將大量溪石以紅糖、糯米、石灰、蓖麻混合充當混凝土興建而成，是造訪當地不能錯過的指標性景點。
而該村內的「松柏崙景觀步道」全長2.27公里，因部分路段崎嶇、設施老舊，挑戰時得注意腳下確保安全，但若能成功征服登頂，就能站在眺望平台俯覽整個北港村，將整個北港溪風光盡收眼底，糯米橋則成了縮小版古蹟。
鄰近北港村，還有清流、中原、眉原3部落是賽德克族、泰雅族聚落，原民文化濃厚；當地知名景區「惠蓀林場」、「泰雅渡假村」，前者林相豐富擁有滿滿芬多精，後者園區廣達56公頃，除有親子設施、森林步道，還能泡湯體驗溫、冷泉。
另號稱「國道最美絕景」的國道6號國姓交流道「橋聳雲天」，最高處約70公尺等同23層樓，因匝道線形優美，白天、入夜別具風情，獲國內公路迷青睞，不少民眾慕名前往打卡拍照，也相當值得一遊，欣賞台灣公路建設之美。
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