國姓鄉農村產業輕旅行 深度慢遊找好「咖」尋「鹿」蹤

新冠肺炎疫情趨緩，五一勞動節連假不想窩在家，想出去玩又怕人擠人，不妨到清幽的南投縣國姓鄉與咖啡邂逅，且近期正值鹿茸產季，民眾可預約洽購，除順遊取貨尋鹿蹤，還能搭配周邊景點，來場充滿濃郁咖啡香的農村產業輕旅行。

國姓鄉過去大量種植檳榔樹，但隨養生觀念抬頭，吃檳榔者驟減，檳榔園漸廢耕，921地震後，當地鎖定發展咖啡產業，公所也推廣「林下經濟」在檳榔園間作咖啡，幾年下來，混林種植的咖啡面積近200公頃，成為國內最大咖啡產地。

當地公所指出，國姓咖啡不僅面積、產量居全台之冠，更是國內唯一擁產地認證的台灣咖啡，需通過赭麴毒素及近400項農藥零殘留，並通過專業咖啡杯測師評鑑才能取得認證標章，因此鄉內產出的咖啡品質能與各國精品咖啡一較高下。

而想到國姓「找好咖」可行駛國道六號下國姓交流道，直達福龜村後，造訪以俄羅斯建築風格打造約20年的「國姓驛站」喝咖啡，也能到當地農民斥資600萬元打造的「向陽咖啡館」，品嘗他們自產自銷的向陽高山咖啡，甚至預約體驗DIY。

除了福龜村，北港村百勝村咖啡莊園產烘咖啡也已10多年經驗，莊園內咖啡師取得美國咖啡協會CQI認證「咖啡品質鑑定師」、「咖啡後製加工師」，園內也栽種大片咖啡樹，因此可以參觀咖啡採收或製作，也提供咖啡烘焙DIY體驗。