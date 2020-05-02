餐廳沒人上門怎麼辦？ 南投火鍋店改賣便當生意搶搶滾

新冠肺炎疫情，餐飲業首當其衝，大型飯店或餐廳遭受打擊，小餐館也不好做，但有業者反其道而行，看準「外送經濟」興起，開發價格實惠或特色便當，擴大送餐服務，未料大受歡迎，抗疫後將成常態商品，從不景氣中開闢出新商機。

南投醫院旁的小叮噹音樂咖啡廳在地經營逾卅年，從炸雞速食店轉型賣咖啡、簡餐，歷經921地震、SARS等災情，但張姓店長直言，「先前的生意都沒這次慘！」為了彌補銳減逾7成的來客數，不得不改變作法，推出附湯或飲料的百元便當。

張表示，SARS因死亡率高，那年生意難免受到影響，但北部感受較明顯，中部民眾仍願意進餐廳聚會，但這次疫情，南投也出現確診例，人人自危，根本不願意踏進室內用餐，為了不讓食材放著壞，索性從簡餐菜單挑出適合做成便當的菜色。

小叮噹餐廳因此推出豬排飯、牛腩飯和部分義大利麵，甚至兒童雞塊餐便當，更為因應不少人因疫減班或無薪假，價格通通100元，考量距離通常3個以上就外送，且貼心市區店家可能1人顧店，所以訂1顆也送，一天最多賣出上百個。

此外，就連吃到飽餐廳也因疫瞄準便當商機，草屯的石頭燒肉火鍋黃姓業者說，做餐飲逾廿年也沒遇過這種狀況，因為是連鎖餐廳要考量進貨和食材新鮮度，也要顧及員工生計，不能說收就收，現有餐點無法做便當，乾脆自己研發丼飯。

黃維持日式風格使用現有的牛排、鰻魚、雞腿排等食材，改推厚切牛排、雞腿排、烤鰻魚等中高價位丼飯便當，更在餐廳外建置木造日式攤車直營販售，成功吸引顧客目光，不少人一吃成主顧，生意強強滾，想吃得提前3、4小時前預購。