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影／觀光大縣也撐不住 日月潭景聖樓開出歇業第一槍

聯合報 / 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
日月潭景聖樓大門前還張貼防疫告示，但早已不接受訂房，餐廳也停止營運。記者江良誠／攝影
日月潭景聖樓大門前還張貼防疫告示，但早已不接受訂房，餐廳也停止營運。記者江良誠／攝影

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，南投縣號稱觀光首都，從疫情發生以來觀光業者努力，希望度過難關。不過日月潭文武廟旁景聖樓飯店，已向縣府申請在5月26日歇業，資遣24名員工，成為南投縣首家熄燈的飯店，其他飯店業者也憂心忡忡，呼籲政府紓困要更有效率及時，每天開門就在燒錢，觀光業更難撐過疫情。

除了景聖樓確定歇業，南投縣連鎖金都餐廳也實施無薪假，有20多名員工受影響；南投市稅務出張所由溪頭妖怪村團隊經營，打造蘿西家族品牌。因為最近董事會改組，原想終止和縣府的合約停業，但消息傳出後，引起居民討論，業者表示因為鄉親鼓勵會繼續經營，希望挺過疫情。

南投縣文化局長林榮森信心喊話，認為稅務出張所由縣府和妖怪村投資4000多萬，是南投市文化資產活化的最佳範例，去年營業以來，文創設計和餐飲服務受到各界歡迎，也成為年輕人的聚會地點，雖然受疫情影響今年業績下滑，但他認為蘿西家族已建立口碑，疫情過去後業績就會回升，縣府也提出租金減租和前三年免權利金優惠，幫助業者共度難關。

而南投是觀光大縣，旅客住房率大幅滑落，飯店業者分採無薪假、調整營業時間因應苦撐，不過，日月潭景聖樓還是開了南投歇業第一槍，將在5月26日停業並資遣24名員工。

景聖樓原本是文武廟的招待所，1987年改建為香客大樓，1989完工命名為景聖樓大飯店，提供餐飲住宿服務。1999年921地震景聖樓半倒，文武廟籌款重修。因為景聖樓矗立於日月潭畔，遊客莊家和說，景聖樓在文武廟旁，居高臨下俯瞰日月潭湖光山色美景，過去兩岸交流熱絡，景聖樓一房難求，但隨著兩岸關係緊張，住宿率逐漸下滑，今年受到疫情影響，四人房原價4千多元，下殺到一千多元仍無法拉抬業績，黯然宣布停業，他覺得相當可惜。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，景聖樓依大量解雇法勞工保護法通報社勞處，解聘所有員工，會督促業者確保勞工權益。觀光處長陳志賢說，要求景聖樓公告停業訊息及售出票券辦理退款事宜。

據了解，景聖樓5月26日歇業，但餐廳早已停止，目前僅有的零星住客都是之前預定，不再接受訂房。員工因為歇業相當失望，希望景聖樓能重新營業。

南投稅務出張所由妖怪村經營營造文創特色，但受疫情影響，遊客也大幅滑落。記者江良誠／攝影
南投稅務出張所由妖怪村經營營造文創特色，但受疫情影響，遊客也大幅滑落。記者江良誠／攝影
從景聖樓眺望日月潭，湖光山色雲霧縹緲，美景如畫卻不敵疫情，黯然歇業。記者江良誠／攝影
從景聖樓眺望日月潭，湖光山色雲霧縹緲，美景如畫卻不敵疫情，黯然歇業。記者江良誠／攝影
從景聖樓眺望日月潭，湖光山色雲霧縹緲，美景如畫卻不敵疫情，黯然歇業。記者江良誠／攝影
從景聖樓眺望日月潭，湖光山色雲霧縹緲，美景如畫卻不敵疫情，黯然歇業。記者江良誠／攝影
日月潭景聖樓位在文武廟旁，景觀視野絕佳過去一房難求，卻傳出將在5月底歇業。記者江良誠／攝影
日月潭景聖樓位在文武廟旁，景觀視野絕佳過去一房難求，卻傳出將在5月底歇業。記者江良誠／攝影

疫情 日月潭 妖怪村

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