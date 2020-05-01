東協廣場消防設備缺失多 中市：不改善將開舉發單

台中市政府聯合稽查大隊今天前往東協廣場稽查建物公共安全，多項消防設備不合格，消防局表示，東協廣場日前稽查不合格，申請展延遭駁回，預計5月4日前往複查，若無改善將開立舉發通知單。

台北市錢櫃KTV林森店發生大火造成重大傷亡，多處指標場所的公安議題備受關注，台中市政府近日來出動聯合稽查大隊執行安檢，先後前往稽查KTV、補習大樓，今天聯合稽查大隊再前往東協廣場突擊。

雖是五一連假第一天，但東協廣場的人潮並不多，經發局副局長李逸安指出，今天進行聯合稽查，在消防稽查部分缺失較多，彙整各局處報告後，進一步處置。另4月29日稽查東協廣場內的KTV，有2家KTV消防安檢不合格，要求即刻暫停營業。

聯合稽查中多項消防設備備查缺失，包括滅火器、室內消防栓、自動撒水設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備、緊急發電機、泡沫滅火設備、排煙設備、標示設備及緊急照明燈等。

消防局表示，東協廣場日前檢查不合格，限期改善至4月12日，東協廣場申請專案展延，經查不符合展延規定，轄區大隊預計在5月4日前往複查。

消防局指出，將依原訂計畫前往複查，若無法改善則會開立違反消防法案件舉發通知單，在現場張貼「消防安全檢查不合格」公告，後續仍不改善者，將連續處罰，並得予以30日以下停止使用處分。