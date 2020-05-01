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13歲孝子切草4指被截斷 縣長爺爺不捨紅了眼眶

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱今天探訪協助母親工作，手指被截斷的徐小弟，對他孝順懂事卻遭逢意外，林明溱相當不捨。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天探訪協助母親工作，手指被截斷的徐小弟，對他孝順懂事卻遭逢意外，林明溱相當不捨。圖／南投縣政府提供

南投縣國姓鄉北山國中徐姓國一男生，協助寡母餵養水鹿，意外被牧草裁切機切斷左手4指，南投縣長林明溱今天到徐家探望，看到13歲的孩子和阿嬤及印尼籍單親媽媽生活在貧困的環境，林明溱真情流露，哽咽說「徐家家庭貧困，小朋友這麼懂事，卻又遭遇這麼多磨難，實在讓人不捨」。

高齡93歲阿嬤說，十幾年前兒子因為運送農產車禍過世，留下兩個孫女、孫子當時還在母親肚子裡。雖然失去父親，但三個孫兒女都很孝順，從小就幫母親養鹿打工維持生計，孫子「讀冊卡憨慢」，但是很貼心孝順。

前幾天孫子和姐姐清洗鹿寮食槽，因為去年底母親打掃鹿寮屋頂，不慎摔落傷了脊椎，孫子主動幫媽媽裁切牧草餵鹿，沒想到左手手套被裁切機捲入，左手包括大拇指的4根指頭被切斷，經送醫急救僅大拇指接回，其餘三指都已粉碎救不回來，為了維持左手功能，不得已在醫師建議下，截下左腳食指接到左手上。老阿嬤想到孫子乖巧，卻因此失去手指，難過落淚，也擔心每個月孫子上學的接駁車費付不出來。

林明溱當場請教育處長陸正威簽報5萬元慰問金，林明溱和立委馬文君也都自掏腰包提供紅包慰問金。林明溱已經有8個孫子，看到徐家老少生活艱困，卻認真打拚過生活，林明溱感動紅了眼眶，林明溱說，徐小弟孝順幫媽媽務農，卻不幸斷指，如果他生在小康家庭，可能就不會遭難，他鼓勵徐小弟勇敢堅強再加油，林明溱捐三分之一月薪幫助徐家，也強調如果還有任何困難，縣政府一定全力協助。

南投縣長林明溱今天探訪協助母親工作，手指被截斷的徐小弟，對他孝順懂事卻遭逢意外，林明溱相當不捨，一度紅了眼眶。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天探訪協助母親工作，手指被截斷的徐小弟，對他孝順懂事卻遭逢意外，林明溱相當不捨，一度紅了眼眶。圖／南投縣政府提供

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