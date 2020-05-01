母親節表揚大會取消 台中海線地區「愛心專送」表敬意

母親節將至，但受疫情影響，台中市今年沒有母親節表揚大會，以免群聚感染。台中市部分區公所在特定地點，分批分流請模範母親領取表揚狀和禮品；清水區、沙鹿區及梧棲區則採「愛心專送」，前往34位模範母親家中送上表揚狀及禮品，表達敬意。

台中市議長張清照表示，因為疫情，今年的母親節無法公開表揚模範母親，改採「愛心專送」的誠意不減，他派特助張東玄跟著清水區長蔡慶生和當地里長，這兩天跑行程，一一到模範母親家中送上表揚狀、禮品、蛋糕和花束。除了清水區之外，今天也跑梧棲區，到14位模範母親家中送上祝福。沙鹿區24位模範母親，訂5月7日專程送上祝福。

清水區長蔡慶生說，過去清水區公所在母親節前夕會在餐廳舉辦表揚大會，公開表揚並聚餐，但今年因疫情影響，為避免群聚所以取消表揚大會，由他跟里長一起到模範母親家中致意，雖然比過去公開聚集表揚活動辛苦了些，但看到媽媽們的笑容，感覺很開心。